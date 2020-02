Anthony Mackie est excité pour la prochaine phase du MCU

Anthony Mackie est ravi que The Falcon et le Winter Soldier plantent les graines de la prochaine phase du MCU.

Le Falcon et le soldat d’hiver seront le premier spectacle MCU à faire ses débuts sur Disney Plus ainsi que le premier spectacle de la phase 4. La quatrième phase du MCU se déroulera à la fois sur l’écran argenté et sur le service de streaming soutenu par Disney, que The Falcon et la star du Soldat d’hiver Anthony Mackie est enthousiaste.

L’inauguration d’une nouvelle ère du MCU est une tâche effrayante, en particulier sur une nouvelle plate-forme, mais Anthony Mackie est convaincu que lui et son équipe réussiront. S’adressant à DailyBeast, Anthony Mackie a révélé qu’il n’était pas intimidé par The Falcon et que le soldat d’hiver formait le prochain chapitre pour le MCU. En fait, Anthony Mackie est excité par les risques que prend le MCU.

«Je pense que si nous échouons, nous devrions échouer à 100%. N’échouez pas à mi-chemin. Mais c’était amusant, mec. Il y a tellement de choses qui se passent dans l’univers Marvel depuis que Disney s’est impliqué, et nous avons une équipe vraiment solidaire. C’est Victoria [Alonso] et Louis [D’Esposito] et Kevin [Feige] et tous les autres gars là-bas – nous avons toujours des gens à qui parler si nous sentons que les choses ne vont pas bien. Ça a donc été super. Nous avons certainement trébuché à plusieurs reprises, mais nous allons de l’avant à toute vapeur pour que ces spectacles soient réalisés. “

C’est excitant pour Anthony Mackie d’être si ouvert et honnête au sujet de son rôle dans le MCU et des attentes pour The Falcon and the Winter Soldier. Nous n’avons jamais vu une franchise comme MCU faire la transition vers le petit écran auparavant, il sera donc très intéressant de voir comment la série d’Anthony Mackie se comportera. Si The Mandalorian est quelque chose à passer, nous sommes sûrs que le MCU prospérera sur Disney Plus.

Avec The Falcon et le Winter Soldier, Anthony Mackie reviendra dans le rôle de The Falcon tout en acceptant de prendre le relais de Captain America. À la fin de Avengers: Fin de partie, The Falcon d’Anthony Mackie a reçu le bouclier emblématique de Steve Rogers lui-même, qui a planté les graines de son personnage dans la prochaine série MCU.

Êtes-vous ravi de voir Anthony Mackie revenir au MCU dans The Falcon and the Winter Soldier? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Voici le synopsis officiel du MCU’s The Falcon and the Winter Soldier:

Après les événements de “Avengers: Endgame”, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans “The Falcon” des Marvel Studios et The Winter Soldier. “

Réalisé par Kari Skogland à partir de scripts écrits par le showrunner Malcolm Spellman et Derek Kolstad, The Falcon and Winter Soldier met en vedette Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp dans le rôle de Sharon Carter, Daniel Brühl dans le rôle du Baron Helmut Zemo et Wyatt Russell en tant que John Walker / agent américain. Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills et Carl Lumbly ont été interprétés dans des rôles non divulgués.

The Falcon et The Winter Soldier seront présentés en exclusivité sur Disney Plus en août 2020.