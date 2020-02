Anthony Mackie révèle les nouveaux détails de l’histoire de «Falcon & Winter Soldier»

Anthony Mackie a révélé de nouveaux détails d’histoire pour la prochaine série The Falcon and the Winter Soldier.

L’un des spectacles les plus attendus à Disney Plus est The Falcon and the Winter Soldier, qui continuera l’histoire d’Anthony Mackie’s Falcon et de Sebastian Stan’s Winter Soldier dans un monde post-Avengers: Endgame. À la fin de ce film, le faucon d’Anthony Mackie a reçu le bouclier de Captain America, le plaçant en fait comme l’héritier apparent du manteau. La série continuera également à explorer la relation entre les deux héros, qui a été pour le moins rocheuse.

Essentiellement ennemis, les deux personnages ont un long chemin à parcourir avant de devenir les meilleurs amis. S’adressant à Rotten Tomatoes TV, Anthony Mackie a révélé que la série continuera d’explorer la relation entre les deux personnages.

«Nous devons vraiment développer cette relation entre nous deux, et vous pouvez la voir se dérouler. Parce que nous n’avons jamais été vraiment amis, et nous ne sommes toujours pas vraiment amis [laughs]. “

Anthony Mackie a également expliqué en quoi les émissions Disney Plus seraient très différentes du tarif régulier des studios Marvel Studios, car la série serait plus longue.

«Ces émissions Disney + vont être très différentes des films. Vous obtenez l’expérience de pouvoir vivre avec ces personnages pendant six et huit heures, au lieu d’un film de deux heures où ils ont une petite entrée sur l’univers global. “

Avec Disney Plus, nous pourrons passer beaucoup plus de temps avec certains de nos personnages de l’univers cinématographique Marvel. L’un des avantages de ces émissions qui se concentrent principalement sur les personnages secondaires est que nous pouvons voir les effets exacts qu’ils peuvent avoir sur la franchise. Le Falcon et le soldat de l’hiver n’étaient peut-être que des blips dans le plus grand MCU sur grand écran, mais avec leur propre série, ils pourront briller d’une manière que les fans n’auraient même pas pu imaginer.

Voici le synopsis officiel de The Falcon and the Winter Soldier de Marvel Studios:

Après les événements de “Avengers: Endgame”, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans “The Falcon” des Marvel Studios et The Winter Soldier. “

Réalisé par Kari Skogland à partir de scripts écrits par le showrunner Malcolm Spellman et Derek Kolstad, The Falcon and Winter Soldier met en vedette Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp dans le rôle de Sharon Carter, Daniel Brühl dans le rôle du Baron Helmut Zemo et Wyatt Russell en tant que John Walker / agent américain. Desmond Chiam, Miki Ishikawa et Noah Mills ont été interprétés dans des rôles non divulgués.

The Falcon et The Winter Soldier seront présentés en exclusivité sur Disney Plus en août 2020.

