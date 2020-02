Anthony Mackie Streaming Collaborations continuera à venir – / Film

Anthony Mackie peut être la star de l’une des plus grandes franchises du monde, mais il est probablement sur votre écran d’ordinateur (ou si vous en avez vraiment envie, votre télévision via un appareil de streaming) plus souvent que sur l’écran argenté. De nombreux acteurs, une fois qu’ils sont devenus gros, hésitent à revenir à la télévision ou au streaming, à moins qu’il ne s’agisse d’un grand projet de prestige. Mais au cours de la dernière année, Mackie est apparu dans un épisode de Black Mirror sur Netflix, le thriller d’action Netflix Joe Lynch Point Blank, et il sera bientôt en vedette dans la nouvelle saison de Altered Carbon de Netflix. Tout est intentionnel, dit Mackie.

Alors que les films de grands événements envahissent les salles de cinéma, les cinéastes à petit budget se sont tournés vers les services de télévision ou de streaming pour réaliser les films qu’ils veulent faire, mais ne seront pas financés par un studio trop nerveux pour affronter le géant de Disney. Avec Martin Scorsese jaillissant de son expérience de réalisation de The Irishman avec Netflix, il semble que plus d’auteurs afflueront vers le service, qui a déjà de nouveaux films de Spike Lee, David Fincher et Charlie Kaufman à venir plus tard cette année. Et Mackie en prend note, disant au Daily Beast dans une nouvelle interview: “Pour être franc, les cinéastes ne travaillent plus dans le cinéma.” Il ajouta:

“Si nous regardons les films que nous avons grandis en aimant, que nous pensons être les meilleurs films de tous les temps, ces films ne seront pas réalisés maintenant par les studios; ils seront réalisés par des services de streaming. Donc, si votre film n’est pas un événement – si vous n’êtes pas dans “Avengers” ou “Suicide Squad” ou “Star Wars” – il est très difficile d’amener les gens à aller au cinéma, pour de nombreuses raisons différentes. Facteur de peur, coût. J’ai des enfants et pour moi, emmener mes enfants au cinéma, c’est 115 $. Nous regardons donc des films à la maison. Dès que les sociétés du Fortune 500 ont acheté tous les studios de cinéma, l’idée de faire des films était morte. Cela étant dit, le seul endroit où vous pouvez aller travailler avec les cinéastes que vous adorez est les services de streaming. »

Un tel cinéaste avec lequel Mackie souhaite travailler est David O. Russell, mais l’acteur dit que même un réalisateur nominé aux Oscars comme Russell n’est pas garanti le feu vert d’un studio. “Vous ne pouvez pas aller dans un studio et dire:” Donnez-moi 20 millions de dollars, je veux faire ce petit film “, car ils ne le feront pas”, a déclaré Mackie. «Soit vous pouvez faire un film pour 2 millions de dollars, soit pour 100 millions de dollars. C’est le pire modèle économique de tous les temps. »

Pourtant, Mackie maintient que “de grands films sont faits, ils ne sont tout simplement pas faits pour les théâtres, parce que les jeunes ne veulent pas s’asseoir dans une pièce et se détendre. Ils veulent bouger et le regarder sur leurs téléphones portables et tablettes. Ils ne peuvent pas rester assis; c’est un monde différent maintenant. “

Mackie ne se trompe pas, et l’acteur semble désireux de prendre de l’avance, mettant le pied dans la porte de diffusion en continu avant que d’autres acteurs ne le sachent (tout en obtenant, bien sûr, ce chèque de paie Disney avec une apparition prochaine dans The Falcon de Disney + et le soldat d’Hiver). Mais alors que Mackie l’aborde d’un point de vue pratique, son affirmation selon laquelle les films à petit budget dirigés par des auteurs disparaissent des salles de cinéma est encore un peu déprimante.

