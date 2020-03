Anthony Mackie taquine le retour de Nick Fury dans «Falcon & Winter Soldier»

Anthony Mackie a récemment annoncé que la série The Falcon et The Winter Soldier pourrait voir le retour de Samuel L. Jackson sous le nom de Nick Fury.

Nick Fury a été un acteur clé dans l’univers cinématographique Marvel depuis sa création pour des raisons évidentes. Il semble maintenant que cela continuera d’être le cas dans les phases à venir, même si Nick Fury a pris un siège arrière au début de la phase 3. Le vrai Nick Fury est apparu dans la scène de générique de fin de Spider-Man: loin de chez soi, création de l’agence SWORD

On ne sait pas où Nick Fury se présentera ensuite, mais il est présumé qu’il aura un rôle majeur à jouer dans Captain Marvel 2. Sur la base de photos de plateau, il ressemble à S.W.O.R.D. fera une apparition dans WandaVision, mais Nick Fury pourrait apparaître plus tôt dans The Falcon et The Winter Soldier. Interrogé par Extra sur une possible apparition de Nick Fury dans la série Disney Plus, Anthony Mackie a déclaré ce qui suit:

“J’espere. J’ai entendu dire que Falcon devient Sam Jackson, c’est ce que j’ai entendu, c’est donc ce que j’espère. Nous n’avons pas encore fini de tourner, alors j’espère qu’il se présentera un jour et nous bénira de sa présence. “

Vous pouvez consulter l'interview ci-dessous.

Voici le synopsis officiel de The Falcon et The Winter Soldier de Marvel Studios:

Après les événements de “Avengers: Endgame”, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans “The Falcon” des Marvel Studios et The Winter Soldier. “

Réalisé par Kari Skogland à partir de scripts écrits par le showrunner Malcolm Spellman et Derek Kolstad, The Falcon et The Winter Soldier met en vedette Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp dans le rôle de Sharon Carter, Daniel Brühl dans le rôle de Baron Helmut Zemo et Wyatt Russell en tant que John Walker / agent américain. Desmond Chiam, Miki Ishikawa et Noah Mills ont été interprétés dans des rôles non divulgués.

The Falcon et The Winter Soldier seront présentés en exclusivité sur Disney Plus en août 2020.

