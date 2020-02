Anthony Marc Anthony présente sa première série biographique sur YouTube

Marc Anthony

La série révèle la trajectoire du chanteur de salsa et de musique tropicale à son arrivée au sommet de la gloire.

Jeudi, le chanteur Marc Anthony présentera une série biographique de 10 épisodes.

La première coïncide avec sa présentation au Madison Square Garden de New York dans le cadre de sa tournée Opus, avec laquelle il visitera également le New Jersey, la Caroline du Nord et Washington en février.

Dans la série, vous pouvez suivre de près la trajectoire du chanteur de salsa et de musique tropicale à son arrivée au sommet de la renommée dont il jouit actuellement.

Le premier chapitre de la série sera disponible à partir de 19h00 (heure de l’Est des États-Unis) et sortira un nouvel épisode chaque semaine.