Antonio Banderas aurait joué dans la suite de “ The New Mutants ”

Antonio Banderas aurait affronté l’équipe dans le plan original de la suite de The New Mutants

Alors que les fans sont simplement heureux que The New Mutants se dirige enfin vers les salles, le réalisateur Josh Boone a confirmé que la fusion Fox / Disney signifiait que ses suites prévues ne se produiraient probablement pas. Le réalisateur a également révélé qui apparaîtrait dans la suite de The New Mutants, déclarant qu’Antonio Banderas aurait été le méchant du film. Antonio Banderas aurait joué Emmanuel De Costa, le père de Sunspot.

Dans une interview avec EW, Josh Boone a discuté de ses plans pour la suite, expliquant que le film aurait vu l’équipe se rendre au Brésil pour essayer de retrouver son père. Antonio Banderas était en pourparlers pour le rôle, et Boone aurait inclus une scène post-générique avec le personnage avant son apparition principale dans le deuxième film. La suite de New Mutants aurait été basée sur l’intrigue comique où le père de Sunspot se retrouve mêlé au Hellfire Club et essaie de tuer sa femme. Après avoir confirmé que la suite aurait présenté Warlock (un extraterrestre techno-organique) ainsi que Karma, un télépathe qui aurait été le méchant principal du film. Boone a également mentionné que l’équipe derrière le film espère simplement que cela rapporte beaucoup d’argent afin d’avoir la chance de faire une suite.

«Dans notre cœur, nous espérons [The New Mutants] fait un tas d’argent pour que nous puissions aller faire le deuxième, nous sommes tous déçus par tout ce qui s’est passé. Juste la fusion et tout le reste. Cela n’avait rien à voir avec nous personnellement et avait un impact sur tous les films de Fox à l’époque. »

Voici le synopsis officiel de The New Mutants:

20th Century Fox en association avec Marvel Entertainment présente “The New Mutants”, un thriller d’horreur original se déroulant dans un hôpital isolé où un groupe de jeunes mutants est détenu pour surveillance psychiatrique. Lorsque des événements étranges commencent à se produire, leurs nouvelles capacités mutantes et leurs amitiés seront testées alors qu’elles se battent pour essayer de s’en sortir vivantes.

Réalisé par Josh Boone à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Knate Lee, The New Mutants met en vedette Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt et Henry Zaga.

The New Mutants sortira en salles le 3 avril 2020.

Source: EW

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.