Antonio Banderas rejoint le casting du film Uncharted

Bonne nouvelle pour les amoureux de l’aventure de Nathan Drake! Antonio Banderas vient de monter sur le bateau de cinéma Uncharted, un film qui mettra en vedette Tom Holland et amènera apparemment Mark Wahlberg dans le rôle de Sully, l’ami et le mentor de Nathan. Cela a été publié par un rapport Variety.

La bande a traversé un parcours complexe pour atteindre sa production, mais elle semble maintenant redresser le navire. Sophia Ali et Tati Grabielle rejoignent également le film, mais, comme pour le rôle d’Antonio Banderas, il n’est pas clair quel sera son rôle dans l’intrigue.

Si les rôles d’Uncharted restent si confus, c’est parce que le film ne sera pas une adaptation directe d’un titre de jeu vidéo, et se concentrera sur les “années d’entraînement” du jeune Drake en tant que chasseur de trésors.

Selon Tom Holland:

«Il y avait certainement beaucoup d’inspiration dans les jeux, mais c’est une version très jeune et fraîche du personnage parce que, évidemment, nous ne pouvions pas le rencontrer autant quand il était plus jeune. Mais c’est un film incroyable, et c’est mondial. Nous voyageons partout dans le monde, nous voyons des endroits incroyables et Mark Whalberg et moi allons passer un bel été ensemble. »

Que pensez-vous de l’accession d’Antonio Banderas à Uncharted?

