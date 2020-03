Antonio Banderas rejoint Tom Holland et Mark Wahlberg dans ‘Uncharted’

Énorme trifecta en cours de montage pour le très attendu film Sony Uncharted. Au cas où il ne suffirait pas d’avoir Tom Holland et Mark Wahlberg prêts à jouer dans ce film d’action et d’aventure, Antonio Banderas vient d’être confirmé comme faisant partie du casting qui nous fera vibrer. Outre Banderas, les actrices Sophia Ali et Tati Gabrielle, l’actrice de Chilling Adventures of Sabrina, feront également partie de cette adaptation du célèbre jeu vidéo.

“Le septième est le charme”, ou comment était-il? Il semble que cela soit vrai pour Uncharted, car Ruben Fleischer est répertorié comme le septième réalisateur qui a le film en main depuis que Sony l’a révélé en 2009. Peu importe qui était avant et la raison de son départ, l’homme derrière des films comme Zombieland et Venin Il est responsable de la gestion de cette grande histoire et d’un casting assez bien armé.

Ce nouveau film suivra les aventures du personnage Nathan Drake, un chasseur de trésors qui parcourt le monde pour découvrir plusieurs mystères historiques. Jusqu’à présent, on ne sait pas qui sera le personnage que Banderas Il interprétera, mais avec la motivation de sa première nomination aux Oscars sur ses épaules pour Dolor et Gloria, il sortira sûrement pour jouer à nouveau un rôle.

Si tout est correctement aligné et que l’adaptation commence à se dérouler sans heurts, contrairement aux 11 ans où le projet a été jalonné, nous aurons ce film sur les écrans l’année prochaine. Selon Variety, les scénaristes Art Marcum et Matt Holloway ont écrit dans la dernière version du script: «Uncharted a une date de sortie le 5 mars 2021.