Antonio Brown affiche une impressionnante capacité de pression sur un banc: regarder

Antonio Brown se positionne pour un retour.



Antonio Brown a traversé pas mal ces derniers mois. Des arrestations aux allégations, Brown a essayé de contrôler les choses et de recommencer à zéro. Au cours des dernières semaines, Brown a fait une tournée d’excuses en quelque sorte et a cherché à faire amende honorable avec tous ceux qu’il aurait prétendument mal faits. Il a également travaillé incroyablement dur à son métier afin qu’il puisse reprendre un rythme et peut-être forcer son retour dans la NFL.

Aujourd’hui, AB a sauté sur Twitter et a publié une vidéo de lui-même au gymnase. Comme vous pouvez le voir sur le clip ci-dessous, il appuie sur un banc de 315 livres. C’était immédiatement après qu’il ait mis 225 livres pour 15 répétitions. Brown affirme qu’il est plus fort que jamais dans sa vie, ce qui est assez impressionnant compte tenu des circonstances.

Il reste à voir ce qu’il adviendra de la carrière de Brown étant donné que la NFL n’a pas terminé son enquête sur les allégations d’agression sexuelle contre lui. Brown a brûlé beaucoup de ponts, bien que son talent soit tout simplement trop pour que certaines équipes l’ignorent. Dans cet esprit, il pourrait participer à des discussions intéressantes d’agence libre.

Où aimeriez-vous voir Brown jouer ensuite?

.