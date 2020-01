Antonio Brown se rend à la police et reste en détention: rapport

Il fait face à un certain nombre d’accusations.



Le chaos entourant la vie personnelle et professionnelle d’Antonio Brown se poursuit alors que l’ancienne star de la NFL se serait rendue à la police. Il a été rapporté plus tôt cette semaine que Brown faisait face à des accusations de batterie et de cambriolage suite à un incident impliquant un chauffeur de camion en mouvement qui avait été embauché pour transporter les articles de Brown d’un domicile du joueur de football à un autre.

Mike Windle / Intermittent / .

Selon certaines informations, Brown a refusé de payer les 4 000 $ et a eu une altercation verbale avec le chauffeur. Lorsque le conducteur a tenté de partir, Brown aurait ramassé une pierre et l’a lancée sur le camion, endommageant le véhicule, avant de retirer les clés du conducteur du contact. Le conducteur a appelé la police et a accusé le joueur de football d’être sous l’influence de drogues alors que Brown aurait agressé le conducteur avant d’endommager des objets dans le camion. Un mandat d’arrêt a été délivré plus tard, mais les autorités ont eu du mal à entrer en contact avec Brown parce qu’il se serait enfermé à l’intérieur de sa maison.

Jeudi 23 janvier, TMZ a rapporté que Brown s’était rendu dans une prison de Floride pour se rendre aux autorités. “Les policiers disent que Brown sera accusé de cambriolage avec batterie et de cambriolage d’un moyen de transport inoccupé, ainsi que d’un chef d’accusation de méfait criminel”, affirme la publication. “Il devrait être détenu jusqu’à ce qu’il fasse face à un juge lors d’une audience de cautionnement vendredi matin.”

