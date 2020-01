Antonio Brown sort un nouveau single “Whole Lotta Money”

Vendredi, Antonio Brown a sorti un nouveau single de rap.

“Whole Lotta Money” est grincheux, répétitif et fade. Les paroles qui ne sont pas directement liées à l’argent font principalement référence à la carrière de l’AB dans la NFL avec des répliques telles que “Word around town, I’m the MVP” et “I be strapped to my drawers, to my fucking creats.” Heureusement, cela ne dure qu’une minute et cinquante secondes.

La production n’a rien à redire non plus: c’est un piège assez générique.

La chanson a été précédemment taquinée par Brown avec une vidéo le 23 décembre. Tout au long de la vidéo, Brown affiche sa richesse via des bijoux, des vêtements et de l’argent. Des femmes portant uniquement des masques et des sous-vêtements l’entourent dans un manoir pendant qu’il chante maladroitement le crochet.

Paroles de Quotable:

Mieux vaut me garder sur le mur, ouais reconnais moi

Je suis attaché à mes tiroirs, à mes putains de crampons

Ils achètent tout mon stock, investissent en moi

