Antonio Carlos Santos s’en prend à Miguel Herrera

Madrid.- Le footballeur espagnol du Real Betis, Diego Lainez, a précisé que ses parents ne l’ont pas forcé à quitter l’Amérique et à rejoindre le football européen.

Lainez a commenté qu’ils ne l’ont pas influencé pour rejoindre l’équipe de “pourpier” au lieu de l’Ajax de Hollande, qui recherchait également ses services.

“Je voulais clarifier quelque chose qui a été dit dans une interview, où il est dit que mes parents m’ont beaucoup pressé et qu’ils ont décidé de venir ici, la décision était la mienne et tout dans ma carrière a été soutenu par mes parents, depuis le début”, Lainez a commenté dans une interview avec ESPN.

“De mauvaises informations sont données parce que même dans leur programme, ils l’ont dit, mais je ne les blâme pas parce qu’ils ne me connaissent pas, ni mes parents”, a-t-il expliqué.

Il n’a pas caché son agacement devant le fait que sa famille soit désignée comme étant responsable de sa présence actuelle au Betis.

“C’est un manque de respect, car à aucun moment je n’ai parlé de la famille de qui que ce soit et je n’aime pas qu’ils parlent de la mienne, d’autant plus que ce sont des mensonges.”

“J’apprécie Miguel (Herrera) parce qu’il m’a beaucoup aidé en Amérique mais il voulait clarifier les choses”, a répondu le footballeur.

Il a dit qu’il accepte la critique, tant qu’il n’y a pas d’insultes. Selon Lainez, les opinions «nous font grandir», selon.

“Tant que les opinions ne sont pas irrespectueuses envers moi et qu’elles nous font grandir, c’est la meilleure décision que je termine la formation j’ai 20 ans et j’aspire à cela et j’espère que ça marchera, tôt ou tard j’espère que le projet se réalisera”, condamné.