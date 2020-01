Antonio David devient le premier expulsé

Le deuxième gala de «Le temps de la remise» a déjà atteint Telecinco. Après un premier épisode intense dans lequel la maison de télévision la plus célèbre a de nouveau reçu douze des seize candidats de la septième édition de «GH VIP» et nous vivons déjà les premiers pullas entre eux, dans la nuit du 19 janvier nous avons connu le nom du premier expulsé.

Antonio David est expulsé de «Le temps de la remise»

Antonio David a été le premier à quitter le programme. Et il l’a fait tout à coup, parce que jusqu’à ce soir, il ne savait pas qu’il pourrait vivre ses dernières heures à Guadalix. Et c’est que le format a décidé que lors du deuxième gala il y a des nominations au visage et que pendant quelques minutes le public vote pour choisir la personne qui ne devrait pas continuer dans «Le temps de la remise».

Nous avons également rencontré le premier chef de maison. Déguisés en hérissons, ils ont affronté une course dont le seul objectif était d’atteindre le but le plus rapidement possible en exploitant une série de ballons assis au-dessus d’eux. Le premier tour a gagné Dinio et le deuxième Kiko, avec une égalité dans le temps, ils sont donc tous deux immunisés Et ils ont un pouvoir supplémentaire.

Nouvelles nominations

Pas vingt-quatre heures ne s’écouleront avant que trois autres concurrents ne sautent dans l’arène. Et, comme Nuria Marín l’a annoncé dans «Le temps de la remise», lundi dans le nouvel épisode que Telecinco émettra aux heures de grande écoute, ils seront confrontés à de nouvelles nominations. De plus, mercredi à la même heure, les participants rencontreront la première sauvegarde de la semaine.

