Antonio David envoie à Rocío Flores le message démenti par Rocío Carrasco: “Tout le monde va bien”

L’édition de «Survivors 2020» est déjà historique en raison du coronavirus. Les concurrentes de l’émission ont reçu la nouvelle très inquiète de Lara Álvarez et, bien qu’elles aient reçu des vidéos de leurs proches confirmant leur bien-être, la fille d’Antonio David Flores, Rocío Flores, n’était pas entièrement satisfaite. La survivante a été très affectée par la situation et a eu une crise d’angoisse lorsqu’elle n’a pas reçu de nouvelles de sa mère, Rocío Carrasco.. Flores n’a pas compris que sa mère ne lui avait pas envoyé de message lui disant qu’elle allait bien.

Rocío Flores reçoit le message d’Antonio David Flores dans ‘Survivientes 2020’

Malgré sept ans sans parler, la candidate espérait qu’une occasion aussi critique que celle que connaît actuellement la pandémie ferait communiquer sa mère avec elle. Voyant la réaction de Flores, Lara Álvarez a promis de lui donner des nouvelles de Carrasco, ce qui était pour l’instant pratiquement impossible. Tel que rapporté par Carmen Borrego dans «Viva la vida», son amie Rocío Carrasco n’envisage pas d’envoyer de message à sa fille, devant ou derrière les caméras.

Lors du débat du 22 mars dans “Survivors: Honduras Connection”, Antonio David Flores a confirmé ce que Carmen Borrego a mentionné: “Sa mère n’a rien communiqué à l’organisation sur l’envoi de tout message, qui était nécessaire ou juste”, a-t-il déclaré. le collaborateur de «Save me». Cependant, pour la fête des pères, les survivants ont encore une fois reçu des nouvelles de l’étranger et c’est à ce moment qu’Antonio David Flores en a profité pour lui envoyer le message dont sa fille avait tant besoin: “Tout va bien et quand je dis tout ce que je dis est tout”, quelque chose que Rocío Flores a parfaitement compris et il ne pouvait pas s’empêcher d’être excité.

Alejandra Rubio critique la réaction de Rocío Flores

Tous les collaborateurs de Telecinco se sont positionnés dans cette guerre entre Flores et le Jury. La famille Campos est une amie très proche de Rocío Carrasco, il n’est donc pas surprenant qu’Alejandra Rubio ait défendu la mère de Rocío Flores avant la réaction de la participante de ‘Survivientes 2020’ après n’avoir reçu aucune nouvelle de sa mère: “Cela me semble étonnant qu’après sept ans, il s’est passé beaucoup de choses qu’il se serait également soucié de sa mère et ne l’a pas fait, Montez maintenant cette émission pour gagner de la télévision et continuer à parler de ce sujet“Rubio a sévèrement critiqué dans ‘Viva la vida’ le 21 mars.” Cela peut être une réaction effrayante, mais je n’y crois plus “, a-t-il conclu.

.