Antonio David explose contre Belén Ro de Rocío Carrasco: “Personne ne t’aime”

Belén Rodríguez et Antonio David Flores se sont rencontrés ce dimanche sur le tournage de ‘Survivors 2020′ et la situation ne pourrait qu’empirer. Il y a quelques mois, la journaliste a laissé sa chaise dans “ Save me ”, car elle occupait la défense civile, et le commentateur des réalités a une relation étroite avec Rocío Carrasco, ce qui augmente l’inimitié entre les deux. Par conséquent, lorsque le journaliste a vivement critiqué Rocío Flores, candidat à «Survivors 2020» et fille d’Antonio David Après quelques images où il pleurait pour sa mère, le concurrent de «GH VIP 7» a rapidement sauté directement et a commencé une bataille rangée de reproches.

“Je sais que tu es ici pour parler de Rocío (fille), ce qui m’étonne, c’est que ton amie, qui est sa mère, te permette d’être ici pour mordre sa fille”, a répondu Antonio David à Belén Rodríguez après Un autre commentaire du Tertullien sur sa fille. “Dites-moi mon programme sur pourquoi je suis ici, que je ne viens pas d’être un garde civil ou quoi que ce soit …”, a laissé tomber le commentateur, une petite bande qui a mis le feu à Flores: “Votre profession, c’est que vous commentez les réalités depuis 20 ans, que vous vomissez, c’est ce que tu fais, vomir des gens “, a reproché le collaborateur de” Save me “.

Antonio David Flores et Belén Rodríguez

Le collaborateur de ‘Connection Honduras’ a voulu défendre la version de Rocío Carrasco en faisant valoir que son silence était “pour protéger ses enfants, pas comme son père qui fait exactement le contraire”. Rodriguez s’est concentré sur le rappel à la garde civile de sa tournée télévisée critiquant son ex-partenaire dans les différents plateaux: “Même pour défendre sa fille, il doit parler de la mère de sa fille, qui ne peut pas être autonome avec sa propre fille”, a critiqué le journaliste tandis qu’Antonio David s’est levé du canapé et lui a reproché si “Rocío ne parle pas, c’est parce qu’il a des sbires comme toi pour parler”.

“Vous parlez de nous depuis 20 ans”

Cependant, Belén Rodríguez a continué de défendre la position de son ami Rocío Carrasco: “Les mêmes 20 ans qu’Antonio David expose ses enfants à vivre avec eux”. Le père du candidat venait d’exploser contre Rodriguez, lui laissant voir que sans les célébrités qui dénonceraient sa vie, elle n’aurait pas de travail: “Où seriez-vous? Vous parlez de nous depuis 20 ans, nous critiquant, nous blessant et nous calomniant”.

Le collaborateur de «Save Me» a continué d’attaquer son prédécesseur: “Que personne ne t’aime, voyons si tu le découvres, que tu as laissé ‘Sauve-moi’ par la porte arrière”, ce à quoi Belén Rodríguez a voulu enlever du fer montrant qu’il a de bonnes relations avec ses coéquipiers. “Si vous ne voulez pas que nous parlions de votre fille qui ne l’aurait pas exposée et serait entrée dans une émission de télé-réalité”, a conclu le commentateur.

