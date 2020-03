Antonio David Flores dévoile le grand mensonge d’Antonio Pavón

Antonio Pavón est l’un des candidats de «Survivors 2020» que l’attention des médias attire de plus en plus depuis que Kiko Hernández a déclaré dans «Save me» que le novillero aurait pu passer une nuit de passion avec un autre participant de la réalité de la coexistence, José Antonio Avilés . Aussi Attire l’attention sur sa mauvaise relation avec Rocío Flores au Honduras, avec laquelle il a joué dans plusieurs affrontements très dur.

Antonio David Flores découvre un mensonge d’Antonio Pavón («Survivors 2020»)

Avant de partir pour les Caraïbes, Pavón a visité l’ensemble de «Save me» pour annoncer sa participation et là, il a expliqué qu’il connaissait la famille de Rocío Jurado et qu’il gardait une affection toute particulière pour l’artiste andalou. Cependant, le torero semble l’avoir oublié, car il a justifié ses attaques continues contre la petite-fille du chanteur Chipiona, affirmant qu’il ne la connaissait pas auparavant et qu’il ne savait rien d’elle.

Lors de la table de débat de “Saturday deluxe”, Antonio David Flores a voulu sortir pour défendre sa fille et s’est rappelé quel était le premier gros mensonge du torero: il a lui-même expliqué dans un programme grand public qu’il connaissait la famille de ” le plus grand “et, quelques semaines plus tard, il nie savoir quoi que ce soit à leur sujet pour justifier leurs attitudes au sein du concours.

Sa sœur le défend

La sœur d’Antonio Pavón, son défenseur sur le plateau et invitée à la table de débat du programme dirigé par Jorge Javier Vázquez, a voulu sortir pour défendre le novillero et a qualifié ses propos pour empêcher le public de penser qu’elle mentait: “Mon frère a dit que Rocío nous aimait beaucoup, il sait qu’il est la petite-fille de Rocío Jurado mais il ne sait rien de sa vie”.

.