Antonio David, Gianmarco, Hugo et Estela, premiers nominés

«Le moment de la remise» est revenu à Telecinco dans la nuit du 19 janvier pour célébrer son deuxième gala. Avec Jorge Javier Vázquez comme présentateur, nous avons connu le nom de les quatre premiers nominés de cette nouvelle version de «GH VIP»: Antonio David, Gianmarco, Hugo et Estela. De plus, après le premier test du boss, Dinio et Kiko ont obtenu l’immunité.

Les candidats sont nommés en face dans «l’heure du rabais»

Pendant la première nuit, les candidats n’ont pas été confrontés aux nominations, mais le jour est venu. Le présentateur a annoncé la mécanique du gala: tous ont dû donner les points correspondants à ceux qui ont moins d’affinité et l’ont fait au visage. Au moment où Jorge Javier a prononcé les noms des candidats, le vote est ouvert.

Comment pourrait-il en être autrement, ce sera le public qui décidera qui partira. Et vous devrez le faire en quelques minutes, et c’est le vote sera exprès et à la fin du gala nous saurons qui ne passera plus de jours à l’intérieur de la maison de Guadalix. Cela a surpris les concurrents, qui pensaient qu’ils auraient encore une semaine pour montrer comment ils vont vraiment.

La décision d’Adara

En plus de l’expulsé, «Le temps de la remise perd un autre concurrent. Et Adara a eu une conversation avec le pilote du format lors de la première dans laquelle il a avoué qu’il devrait sûrement partir pour des “affaires personnelles”, mais il n’a pas précisé les raisons ni le moment de son départ. Au cours de cette nuit, il a assuré que sa décision était de partir se concentrer sur la prise en charge de son fils. Le concours d’Adara est terminé.

