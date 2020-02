Antonio Maestre explose contre Gonzalo Bernardos pour avoir comparé une de ses idées avec une mesure franquiste

Affrontement tendu dans le rassemblement politique de «la sixième nuit». Samedi dernier, le 15 février, Antonio Maestre a joué dans une discussion animée avec l’économiste Gonzalo Bernardos à cause de son positions opposées sur l’opportunité de réguler les prix de location de maisons en Espagne.

Antonio Maestre et Gonzalo Bernardo discutent dans ‘laSexta Noche’

Maestre expliquait ses arguments en faveur de la réglementation des prix de location, lorsque Bernardos a voulu l’interrompre. “Laisse-moi finir”, a claqué le journaliste jusqu’à trois fois. Lorsqu’il a fini de présenter ses idées, l’économiste s’est mis à expliquer ses idées, montrant également sa colère lorsque Maestre a tenté de l’interrompre: «Attendez que cela se termine».

La tension dans le débat qui a éclipsé les deux augmentait. “Que vous proposiez la même chose que Franco, chiffon! Parce que cette mesure du prix maximum a été faite par Franco “, a déclaré Bernardos à Maestre, connu pour son activisme antifasciste. Le journaliste ne pouvait que rire d’une telle déclaration et a répondu sans ambages:” Vous pouvez être malheureux et ensuite cet argument. ” Il a précisé qu’il n’avait rien aimé qui comparait ses idées avec celles du dictateur.

Ce n’est pas la première fois

Ce n’est pas la première fois qu’Antonio Maestre joue dans une rencontre avec quelqu’un à la télévision et, plus précisément, dans le programme dirigé par Iñaki López. Le journaliste madrilène a eu un face à face tendu avec José Luis Roig il y a quelques semaines quand il a dit que Maestre était heureux “que la police doive être utilisée à fond avec les agriculteurs”. Face à une accusation aussi grave, le journaliste ne pouvait pas se contenir et a éclaté contre Roig: “Pourquoi es-tu si foutu menteur?”Il lui a reproché.

.