Antonio Montero avoue dans ‘Save me’ qu’un ami a “fondu” 95% des économies que je lui confie

Antonio Montero a été soumis ce mercredi 26 février dans “Save Me” à une thérapie avec la coach Cristina Soria. Il l’a fait pour connaître la raison de son changement d’attitude après sa controverse avec Lydia Lozano, à laquelle il a accusé de signer pour 15 ans des rapports écrits par d’autres. Un fait que le collaborateur a été sévèrement critiqué par d’autres journalistes comme Carlos Ferrando ou Rosa Villacastín.

Antonio Montero et Cristina Soria dans ‘Save Me’

“Je ne veux pas que ma vie devienne un bavardage, un bavardage ou un spectacle, car cela ne m’affecte pas seulement. Il y a des gens de mon environnement le plus proche qui seraient blessés et je ne pardonnerais pas “, a expliqué Montero à l’expert en intelligence émotionnelle, se référant à son ex-femme Marisa Martín Blázquez et à sa famille. Il a avoué qu’il n’aime pas parler de sa vie privée. : “Je ne m’asseoirai jamais sur un flic pour parler de ma vie. Je n’aime rien à la gloire, c’est le prix le plus élevé que j’ai payé pour être ici. ”

Le collaborateur a également nié qu’il traversait des difficultés économiques, ce que d’autres avaient laissé entendre: “Je n’ai pas de besoins économiques, bien qu’il y ait eu des revers. L’un était le Trésor et l’autre parce que J’ai fait confiance à une personne proche pour déposer une partie de mes économies et elles les ont fait fondre“Sur le plateau, il a expliqué plus en détail qu’il y a trois ans et qu’il avait perdu 95% de l’argent liquide qu’il lui avait confié.” Je m’en fiche de l’argent, mais j’ai organisé ma vie et déposé de l’argent chez quelqu’un qui pensait que je pouvais faire confiance Et il l’a investi dans un endroit où j’ai tout perdu. Je ne pense pas qu’il l’ait fait de mauvaise foi “, a-t-il dit.

Capacité de pardonner

Cristina Soria a analysé son comportement plus en détail et a expliqué pourquoi elle ne s’était pas fâchée contre cette personne: “Il a cette capacité de voir ce qui est vraiment important dans la vie et il a la capacité de pardonner“.” Avec cette personne, je continue de parler avec une certaine affection et je continue d’essayer de l’aimer “, a expliqué le collaborateur. Par conséquent, le coach a continué de justifier cette absence de colère chez son partenaire:” Il l’a, mais ça dure très peu, il se met en colère ” . Bien que la colère des autres puisse durer longtemps, il lui donne une valeur très courte. Il a un cerveau hautement entraîné. “

