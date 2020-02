Antonio Pavón et José Antonio Avilés auraient pu avoir des relations sexuelles

José Antonio Avilés et Antonio Pavón n’ont pas très bien commencé leur relation dans «Survivors 2020». Après un peu plus d’une semaine de vie au Honduras, il y a déjà de nombreux combats qui ont joué. Le torero l’a même appelé “chevrier” en référence à son habitude d’élever le ton de la voix plus que la normale. Cependant, il est possible que les deux aient eu des relations intimes avant d’arriver sur l’île, sous forme de points “Sauvez-moi”.

José Antonio Avilés, Yiya et Antonio Pavón dans «Survivors 2020»

Kiko Hernández a laissé entendre ce vendredi 28 février dans le programme Telecinco que le droitier et le collaborateur de «Viva la vida» ils se seraient mis d’accord en juin 2019 dans un hôtel près de Mediaset en Espagne, où ils auraient intimidé. Au début, il a commencé à cacher le nom et à donner des indices, mais le reste des collaborateurs ont commencé à penser à l’identité de cette personne énigmatique jusqu’à ce que finalement Le nom d’Antonio Pavón est sorti. “C’est quelqu’un qui est venu en tant qu’invité à ‘Saturday deluxe’ par une chaude nuit de juin 2019”, a déclaré le collaborateur, et en faisant une requête sur le site Web de Telecinco, vous pouvez vérifier que cette personne était le torero.

“Ils ont passé plus de 16 heures ensemble. Ils ont dit de prendre le dernier dans la chambre de l’un des deux et se sont retrouvés intimement“, A ajouté Hernández et a ensuite avoué que la source des informations était le journaliste lui-même:” La personne qui dit ces informations pour me joindre s’appelle José Antonio Avilés. Il l’a dit. Et il comptera probablement sur “Survivors” dans deux semaines. “Kiko Matamoros, quant à lui, a averti que”venant de lui, il faut le mettre en quarantaine“, ce qui implique que ses propos manquent de crédibilité.

La pulpe de Jorge Javier Vázquez

Jeudi 27 février, lors du gala «Survivors 2020», José Antonio Avilés a nommé Antonio Pavón et expliqué ses raisons: “Parce que j’ai manqué de respect à plusieurs reprises. Je lui ai donné la possibilité de s’améliorer et il a continué à faire de même. Et en plus, parce que c’est un menteur, et je pense que l’équipe ne profite de rien d’avoir une personne qui manipule tout ce qu’elle dit. ”

C’est à ce moment que Jorge Javier Vázquez en a profité pour lancer une fléchette chargée d’ironie: “Je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas vous entendre, si vous avez plus de bulletins de vote pour vous entendre mieux que mal. Le voyez-vous attrayant? “Il semblait que le présentateur était au courant des informations concernant sa relation présumée en dehors du programme. Le collaborateur a d’abord été surpris par la question, mais il a laissé échapper un sourire qui a semé le doute. “Non, qui je dois voir attrayant, je vois attrayant à l’extérieur”, a-t-il dit.

.