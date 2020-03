Antonio Pavón et Rocío Flores, deuxièmes éjectés, selon les utilisateurs de FormulaTV

Au Gala 3 de ‘Survivors 2020’, la deuxième double expulsion sera vécue, être un troisième et quatrième concurrent qui mène à Playa Desvalida. Une fois sur place, les lignes seront ouvertes pour choisir le premier concurrent définitivement expulsé de la réalité, qui rentrera en Espagne. Qui sera ce dernier est un mystère, mais les utilisateurs de FormulaTV ont une décision claire sur ceux qui méritent d’aller en exil: les élus sont Antonio Pavón et Rocío Flores.

Résultats de l’enquête FormulaTV

Selon l’enquête, l’ancien serveur et petite-fille de Rocío Jurado sont ceux qui ont reçu le moins de soutien. Le pire est Pavón, car il a accumulé 20,8% des votes. En revanche, Rocío Flores obtient un peu plus de soutien, atteignant 31,7%. Les utilisateurs Ils espèrent que Beata Retamal être libre de toute expulsion, puisque vous obtenez le pourcentage le plus élevé, assez différent des deux autres candidats, 47,5%.

Antonio Pavón et Rocío Flores ils ont joué dans la majorité de la colère dans la réalité. Il ne cesse de se disputer avec Elena Rodríguez bien qu’il ait également eu assez de bandes et se relâche avec le reste de ses coéquipiers. Flores, d’autre part, a eu de grandes rencontres avec Yiya, le premier habitant de Playa Desvalida. Devront-ils vivre à nouveau ensemble?

Ferre, sauvé de l’expulsion

Le mardi 3 mars, dans «Survivors: Nobody’s Land», nous avons procédé à la cérémonie de salut, au cours de laquelle Ferre a eu de la chance dans une décision finale entre Rocío Flores et lui. L’Andalou il a remercié le public très excité, car il a avoué ne pas l’attendre. Jusqu’à présent, il n’a eu aucun problème avec ses coéquipiers et depuis lors, tous les collaborateurs ont convenu qu’il était “un grand compétiteur”.

