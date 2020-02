Antonio Pavón, présumée ancienne Miriam Saavedra, douzième candidate confirmée

Il ne reste plus grand chose pour ‘Survivors 2020’ pour révéler pleinement sa liste de candidats. Si ce mercredi 12 nous connaissions le nom de Ferre, maintenant celui d’Antonio Pavón Galán, qui devient officiellement un participant de l’édition. Cela a été confirmé par «Save Me», l’endroit choisi pour donner la bonne nouvelle. Et, le nom de Pavón a été plusieurs fois lié à l’espace, puisque Il est connu dans notre pays pour avoir eu une supposée liaison avec Miriam Saavedra.

Antonio Pavón

Cependant, l’homme accumule sa propre renommée. Né en Espagne, il était tellement amoureux du Pérou depuis qu’il a voyagé pour la première fois à l’âge de 14 ans, il est le pays dans lequel il a fini par faire sa vie. Là, il est connu pour sa profession, la tauromachie, mais aussi pour avoir participé à plusieurs réalités d’audience de premier plan, comme «Combat» et «This is War». De plus, c’est un nom usuel dans la chronique rose du pays pour ses amours, ce qui l’a conduit à en abuser dans le milieu espagnol occasionnel comme le “Le Jesulín péruvien“.

En Espagne, Pavón est devenue connue pour avoir prétendument joué dans une relation amoureuse avec Miriam Saavedra alors qu’elle était encore un couple de Carlos Lozano. Cela a soulevé la colère de l’animateur de télévision, qui a appelé au milieu d’un “ Deluxe ” pour freiner les pieds du Péruvien, qui a également affirmé avoir eu des rencontres sexuelles sporadiques avec Monica Hoyos. Avec la présence du torero, Cela clôt un cercle qui a ouvert la participation de Saavedra et qui a continué la dernière édition Carlos et Monica. Il en va de même pour certains d’entre eux qui voyagent comme un fantôme du passé pour visiter Pavón …

Plus de survivants

Le nom de Pavón rejoint une liste assez longue de survivants. Sur les 18 qui ont compté l’année dernière, il serait le douzième. Rocío Flores et Hugo Sierra sont les deux seuls à avoir fait les bonnes prévisions, mais les autres se sont révélés être une découverte, du torero lui-même, en passant par le chanteur Nyno ou la “plus belle garde civile d’Espagne”, Jorge Pérez . On verra si avec eux on peut chanter “Une star est née”.

