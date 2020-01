Antonio Resines et Verónica Sánchez se rencontrent à nouveau et saluent «Los Serrano»

Verónica Sánchez et Irene Arcos ont visité le 30 janvier «El hormiguero» pour promouvoir la deuxième saison d’El embarcadero, leur série sur Movistar +. Un discours qu’il a donné beaucoup, même pour des retrouvailles entre père et fille (enfin, belle-fille) dans la fiction. Antonio Resines et Verónica Sánchez se sont à nouveau rencontrés 17 ans après la première de ‘Los Serrano“.

Antonio Resines et Verónica Sánchez, réunis à «El hormiguero»

Pablo Motos a remarqué la situation dès qu’il a accueilli Resines en tant que collaborateur. Les deux acteurs ont confirmé qu’ils l’avaient fait une fois au cours de ces années, “mais très peu”. Resines a ensuite fait un clin d’œil à ce que pendant “chapitres et chapitres” était sa “famille” et celle de l’Espagne moyenne: “Avez-vous vu à quel point j’ai bien placé tous les enfants? Je les ai tous travaillant. Certains s’en sont très bien sortis. Moins Jésus Bonilla, pas celui-là“dit-il en riant.

Resines a rappelé qu’il n’avait pas seulement coïncidé avec Veronica dans les séries Telecinco et Globomedia, mais avant au cinéma. “Verónica a également joué le premier rôle avec moi dans “Sud de Grenade”“Me connaître a changé sa vie”, a plaisanté le Cantabrique, qui n’a pas hésité à féliciter les acteurs de “La jetée” pour une série qui, selon lui, “est une passe”.

Imprévu et durée du Goya

En tant qu’ancien président de l’Académie, Resines a retiré le fer des erreurs survenues lors du gala des Goya Awards le 25 janvier à Malaga. “Il est impossible de perdre trois heures et demie si vous devez livrer 30 prix. On dit, insiste-t-il, même quand il était là, il jouait de la musique pour se taire tout de suite, mais il est normal qu’ils le remercient car ils n’auront pas un autre moment comme celui-ci dans sa vie “, a-t-il expliqué sur la durée, tout en excusant l’Académie qui, comme il l’a reconnu”, a envoyé une lettre d’excuses à tous universitaires pour les échecs organisationnels et la réalisation. “

