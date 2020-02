Antonio Resines se souvient de la façon dont il a été détecté d’un cancer du côlon: “Je me suis sauvé d’un miracle”

Antonio Resines possède une vaste expérience dans le cinéma et la télévision. Le Cantabrique a sa propre section dans «La fourmilière» et peut également être vu sporadiquement dans «La résistance». À cette occasion, a joué dans le dernier épisode du vendredi 31 janvier de «Ma maison est à toi» et il l’a fait en ouvrant les portes de sa maison à Bertín Osborne pour parler de certains des épisodes les plus absurdes de sa vie, mais aussi des plus compliqués.

Antonio Resines, dans «Ma maison est à toi»

L’une des pires nouvelles est arrivée par hasard, après la chute d’une de ses nombreuses motos. L’acteur est allé à l’hôpital et le médecin lui a diagnostiqué une anémie. Pour cette raison, le professionnel qui l’a soigné a jugé opportun de subir une coloscopie et c’est à ce moment-là ils ont détecté un cancer colorectal. Resines a avoué à Bertin que “a été sauvé par miracle“.

Dès qu’il l’a su, il a été opéré le plus tôt possible et avoue avoir été “très chanceux”, n’ayant pas eu à subir de chimiothérapie ou de radiothérapie: “Je l’ai eu à temps et très localisé. Ils m’ont dit que si j’avais subi une coloscopie il y a trois ans, je n’aurais pas développé de cancer “, a déclaré Resines pour sensibiliser à l’importance de ces tests et passer en revue.

Du mauvais au bon

Au cours de l’entretien, nous avons eu le temps de parler des bons moments, comme ce qui s’est passé pendant nos études de droit à Madrid: “Nous avons fait des démonstrations dans lesquelles nous avons crié au recteur et en avons dirigé une”, a déclaré l’acteur, avant d’ajouter:Et il nous est venu à l’esprit de détourner un bus en disant que nous allions à la Plaza Castilla“Mais ce qu’il n’imaginait pas, ni lui ni ses compagnons, c’est que la police avait déjà remarqué l’altercation et que ce sont eux qui les ont laissés piégés à l’intérieur du bus puis les ont emmenés au commissariat de police et ont déposé l’amende correspondante. : “Mon père n’est pas mort d’un miracle”, a-t-il commenté en riant.

Bertín Osborne et Antonio Resines discutent dans «Ma maison est à toi»

Il y a quelques semaines, ‘La Resistencia’ a célébré une spéciale connue sous le nom de “semaine Yayas” et Antonio Resines a assisté au programme avec une surprise particulière, son ami et collègue professionnel, Jesús Bonilla. Ce dernier, s’est également rendu au domicile du Cantabrique lors de son entretien avec Bertin et a révélé l’un des secrets les mieux gardés de l’acteur à l’époque où ils proposaient leur rôle dans “ Los Serrano ”. Bonilla dit qu’il a dû convaincre Antonio de faire la série, car au début il n’était pas convaincu par l’idée de donner vie à Diego Serrano. Jésus a expliqué qu’il était réticent parce que “avait la manie de Globomedia“, le producteur de la série. Heureusement, les impressions changent toujours.

