Anuel AA et Karol G suscitent la controverse en critiquant Bad Bunny et la communauté LGBT | Instagram

Le couple colombien Anuel AA et Karol G ont surpris des millions de personnes avec le grand critique qu’ils ont fait envers le chanteur portoricain Bad Bunny et le Communauté LGBT après avoir sorti sa vidéo “Yo perreo sola”.

Anuel quelques heures après la sortie de la vidéo, à travers ses histoires Instagram, il a fait un commentaire qui était un indice pour Bad Bunny.

Dans ces histoires, le petit ami de Karol G a qualifié les gens de la communauté LGBT de rare e hypocrites et ce qui se passe contre ses idéaux.

C’est pourquoi beaucoup l’ont interprétée comme indirecte pour l’interprète de la chanson pour la vidéo récente.

D’un autre côté, Karol G en voyant qu’Anuel a commencé à être critiqué, ce que défendu sur son compte twitter juger aussi à la communauté et qui n’est pas d’accord qu’ils s’habillent comme des femmes car ils resteront toujours des hommes.

Karol G parle d’un environnement conservateur quand elle et son mari parlent littéralement dans leurs chansons d’infidélité, de misogynie, de machisme et de sexe pic.twitter.com/Mvv0IorRPJ

– Kanye West est au-dessus de la fête (@ fer_lover13)

28 mars 2020

Lui et moi sommes habitués à un environnement conservateur, voir des choses comme ça est choquant. Si vous êtes né homme, vous êtes homme, que vous utilisiez des ongles longs ou que vous portiez des implants et que vous êtes toujours un homme », a écrit Karol.

C’est ce qui a fait des millions de personnes sur Twitter ils critiqueront y annulé car ils ne pensaient pas qu’ils étaient si fermés sur de telles choses.

Inoccupé à faire de faux tweets? Ils n’ont jamais été mes mots! Jamais de ma vie je n’ai eu de problèmes avec qui que ce soit à cause de leur race ou de leur orientation sexuelle. JAMAIS. Et dommage pour un artiste que j’admire et que je suis autant que @sanbenito RESPECT!

– KAROL G (@karolg)

28 mars 2020

Après tout le tapage qui a été causé, heureusement, tout cela malentendu et les deux sont allés sur leurs réseaux sociaux pour clarifier ce qui s’est passé, il semble qu’ils étaient faux tweets dont ils n’avaient rien à faire et ils se sont excusés puisqu’ils n’oseraient jamais s’y référer comme ça.

Il a expliqué de la même manière qu’elle n’a aucun problème à cause de la façon dont chaque personne vit sa sexualité et même les soutientCependant, cela n’a pas arrêté les critiques qu’elle et Anuel reçoivent.

Cher @ Anuel_2bleA

Vous répétez les paroles des chansons, vous avez pris le modèle pour votre petite amie, vous avez été emprisonné pendant 2 ans, vous avez monté un album et vous vous en vantez, ça va. Vous dites que vous êtes une rue, un bichote, que vous descendez avec le combete

Mais ce que vous faites, c’est de nuire davantage au monde

– jetutelia ‍♂️⚡ (@ElFuckingYisus)

28 mars 2020

.