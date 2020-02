Anuel AA: “Je fais ce que je veux”

Le chanteur de reggaetonero et portoricain piège, Anuel AA, assure dans ses réseaux sociaux qu’il fait ce qu’il veut. Qu’en penses-tu?

6 février 2020 10 h 09

Reggaetonero et chanteur de piège portoricain, Anuel AA, assure dans ses réseaux sociaux qu’il fait ce qu’il veut. Qu’en penses-tu?

“Je fais ce que je veux”, a également posté la fiancée du chanteur urbain Karol G. sur son compte Twitter officiel.

Et oui, nous croyons que Anuel AA Tu as raison. Son style particulier et irrévérencieux, le même qui lui donne parfois l’impression d’être un peu présumé, mais que nous savons tous faire partie de son masque public et c’est pourquoi il a réussi à gagner le cœur de son public.

Et c’est eu Anuel c’est unique. Après son duo avec le grand Shakira sur le thème “j’aime ça”, il s’est déclaré le meilleur reggaetonero vivant.

De plus, il se montre presque toujours avec sa richesse, qui bien sûr, nous le savons, est bien méritée et est le résultat de son travail et de ses efforts quotidiens.

Nous aimons votre style Anuel AA!

.