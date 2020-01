Anuel essaie de l’éliminer! Ils filtrent une autre photo de Karol G dans un jacuzzi OMG!

L’image est devenue virale sur les réseaux sociaux. Personne ne sait qui l’a pris ni quand: Madness!

Une image du chanteur colombien Karol G Il a bouleversé les réseaux sociaux et son petit ami, le “roi du piège”, Anuel AA, fait l’impossible pour l’éliminer.

Le couple de «bebecitos» du reggaeton donne aujourd’hui de quoi parler pour une photo filtrée de Karol G dans un jacuzzi, recouvert uniquement de pétales de rose.

La photo a été publiée par plusieurs fan clubs de l’artiste et jusqu’à présent, on ne sait pas qui l’a prise et à quelle heure.

Et bien, pour qu’ils ne nous critiquent pas et ne nous disent pas ignorants, la vérité est que nous pensons que la photo a été prise avec consentement car la pose du chanteur de “My Bed Sounds” est incroyable.

Anuel AA Il doit être fier qu’une si belle femme soit tombée amoureuse de lui. Vraiment, quelle femme!

