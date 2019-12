Anya Chalotra sur la meilleure partie de travailler avec Henry Cavill

Le sorceleur La star Anya Chalotra a révélé ce qu'elle aime le plus dans le travail de son Henry Cavill sur la série Netflix.

Aujourd'hui, la série The Witcher a fait ses débuts sur Netflix et a présenté aux téléspectateurs Geralt of Rivia de Henry Cavill. Cependant, les fans de Le sorceleur La franchise a également été ravie de voir Geralt de Henry Cavill interagir avec Yennefer, qui est interprété par Anya Chalotra.

Avec The Witcher maintenant disponible depuis longtemps, la chimie électrique a été Anya Chalotra et Henry Cavill n'est pas passé inaperçu auprès des fans. Maintenant, Anya Chalotra a commenté sa partie préférée sur le travail avec Henry Cavill sur Le sorceleur lors d'un entretien avec ComicBook.com:

"Ce qui était agréable de travailler avec Henry, c'est qu'il est un grand fan de Le sorceleur matériel, et je ne savais pas que le sorceleur existait avant que j'auditionne, donc comme avoir quelqu'un qui était fan depuis longtemps, qui jouait aux jeux et lisait les livres, et qui était tellement passionné par le travail, était si brillant travailler avec. Et je pense que sur le plateau, au moment où nous n'étions pas ensemble, nous jouions à cela depuis longtemps, et je pense que c'est vraiment ce que nous avons apporté sur le plateau, cette confiance les uns dans les autres, dans les choix des uns et des autres . Nous avions vraiment confiance en nos instincts. Et je pense que grâce à cette confiance, nous avons vraiment pu … Je ne sais pas, c'était à cause de la qualité de l'arrondi de ces personnages, nous nous sommes juste rebondis de manière très agréable, et c'était très facile à développer cette relation. "

Voici le synopsis officiel de Henry Cavill et Anya Chalotra Le sorceleur:

Basé sur la série fantastique la plus vendue, The Witcher est une histoire épique du destin et de la famille. Geralt de Rivia, un chasseur de monstres solitaire, peine à trouver sa place dans un monde où les gens se révèlent souvent plus méchants que les bêtes. Mais lorsque le destin le précipite vers une puissante sorcière et une jeune princesse au secret dangereux, les trois doivent apprendre à naviguer ensemble sur le continent de plus en plus volatil.

Le sorceleur stars Henry Cavill comme Geralt de Rivia, Freya Allan comme Ciri, Anya Chalotra comme Yennefer, Jodhi May comme Reine Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson comme Eist, Adam Levy comme Mousesack, MyAnna Buring comme Aretuza et Millie Brady comme Princess Renfri, avec Mimi Ndiweni et Therica Wilson-Read en tant que sorcières novices.

Le sorceleur sera disponible sur Netflix le 20 décembre 2019.

