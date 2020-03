Anya Taylor-Joy a auditionné pour Mad Max Furiosa Prequel Film – / Film

Cela fait presque cinq ans que le directeur George Miller enflammez le monde du cinéma avec Mad Max: Fury Road, l’un des films les plus ballants jamais réalisés et facilement l’un des plus grands films de la dernière décennie. Une suite possible a été embourbée dans des problèmes juridiques pendant un certain temps, mais l’année dernière, il semblait que les choses étaient enfin en place pour non seulement un film, mais plusieurs films Mad Max en cours.

Maintenant, un nouveau rapport indique que Miller organise activement des auditions pour un film préquel Mad Max Furiosa, qu’il espère commencer à tourner l’année prochaine. L’une des personnes qu’il a auditionnées pour le rôle principal? La sorcière, Split et Emma. actrice Anya Taylor-Joy.

Dans un article de Variety discutant de l’incertitude des dates de production à venir des superproductions à venir, il y a un aparté qui intéressera beaucoup les disciples des films Mad Max de Miller:

Le réalisateur George Miller, par exemple, a rencontré des noms dont Anya Taylor-Joy pour son «Furiousa» [sic] spin-off, qu’il espère commencer à tourner en 2021. Bien sûr, Miller fait des concessions au coronavirus – ces auditions ont eu lieu via Skype.

Les rumeurs d’un film sur Furiosa circulent depuis 2016, mais c’est le mot le plus concret à ce jour que Miller privilégie en fait par rapport aux autres films Mad Max prévus, dont l’un est censé être une suite de Fury Road appelée Mad Max: The Terre en friche.

On pourrait faire valoir que Charlize TheronLa performance brûlante et les lèvres serrées comme Furiosa était l’une des performances déterminantes des années 2010: Theron s’est rasé la tête, est parti dans le désert pour un tournage de film chaotique comme l’enfer, s’est cogné la tête avec une co-star Tom Hardy, et prouvait toujours au monde que cette lauréate d’un Oscar avait une large gamme et qu’elle devait absolument être prise au sérieux en tant que star de l’action. Mais le problème, si vous pouvez l’appeler ainsi, c’est qu’elle était si bonne que Furiosa qu’elle est devenue inextricablement liée à ce rôle. Quiconque interviendra devra non seulement assumer les exigences de tout ce que ce film exige, mais aussi ignorer la profonde association du public avec Theron en tant que personnage.

Cela aide à ce que ce soit une préquelle, alors peut-être qu’une jeune star comme Taylor-Joy pourrait en fait mettre sa propre empreinte sur le rôle. Mais rappelez-vous, elle n’a pas encore été castée – elle est l’une des nombreuses personnes que Miller a auditionnées, et la seule que nous connaissions par son nom jusqu’à présent. Mais il sera intéressant de voir quelles qualités Miller recherche dans une version plus jeune de son protagoniste pour ce spin-off, et comment le public réagira au premier film Mad Max sans Mad Max.

