Anya Taylor-Joy envisagée pour le spin-off Furiosa de George Miller

Cela fait cinq ans que Mad Max: Fury Road a explosé au box-office et aux Oscars. Après des années de développement et des problèmes juridiques dans le cadre d’une spin-off centrée sur Furiosa de Charlize Theron, il semble que des progrès soient enfin en cours, le réalisateur George Miller lorgnant Anya Taylor-Joy (Les nouveaux mutants) pour un rôle dans le film, selon Variety.

Avec de nombreux studios aux prises avec le développement et la sortie des listes en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, la plupart des cadres et des cinéastes ne s’attendent pas à ce que les choses reviennent à la normale pendant plusieurs semaines, mais certains prennent des réunions vidéo et téléphoniques dans l’espoir de donner le feu vert à de nouveaux projets dans les 12 prochains mois. Miller est l’un de ces réalisateurs rencontrant des stars, à savoir Taylor-Joy, pour son très attendu Furiosa spin-off, dont il espère entrer en production l’année prochaine, en passant des auditions via Skype et des appels téléphoniques.

Mad Max: Fury Road, qui a ouvert ses portes en mai 2015, est l’histoire de Max Rockatansky, jouée par Tom Hardy (Début, Le chevalier noir se lève). Dans ce monde de feu et de sang existent deux rebelles en fuite qui pourraient peut-être rétablir l’ordre. Il y a Max (Hardy), un homme d’action et un homme de peu de mots, qui cherche la tranquillité d’esprit après la perte de sa femme et de son enfant à la suite du chaos et Furiosa (Charlize Theron), une femme d’action et une femme qui croit que son chemin vers la survie peut être atteint si elle peut traverser le désert pour retourner dans sa patrie d’enfance. UNE Mad Max prequel pourrait nous montrer sa vie à The Green Place avant de commencer à travailler pour Immortan Joe.

Mad Max: Fury Road a également joué Nicholas Hoult (Corps chauds, X-Men: Days of Future Past), Hugh Keays-Byrne (Mad Max, La belle au bois dormant), Nathan Jones (Conan le Barbare, Troy), Zoe Kravitz (Divergent, X-Men: Première classe), Riley Keough (Les fugueurs, Magic Mike) et Rosie Huntington-Whiteley (Les Transformers: L’âge de L’extinction).

