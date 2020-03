Anya Taylor-Joy serait furieuse dans le nouveau film Mad Max

On sait depuis longtemps que le prochain projet du réalisateur culte George Miller est une préquelle Mad Max: Fury Road, qui se concentrera sur la narration d’une histoire Furiosa, le personnage que Charlize Theron a joué dans le film de 2015. On sait peu de choses sur le film, seulement il nous montrera une histoire de la jeunesse de Furiosa, située bien des années avant les événements de Mad Max: Fury Road.

On ne sait pas encore quelle actrice sera choisie pour remplacer Charlize Theron, mais le casting du film a déjà commencé. Il y a eu une fuite il y a quelques semaines, Jodie Comer (Killing Eve) a assisté au casting pour le rôle de Furiosa, et maintenant, selon Variety, Anya Taylor-Joy (The New Mutants, Glass, The Witch) a rejoint la course pour être la nouvelle Furiosa.

Anya Taylor-Joy aurait une meilleure chance d’obtenir le rôle, d’être plus célèbre au sein de la communauté de ñoña et d’être une candidate superstar forte dans un avenir proche.

C’est ainsi que Miller lui-même avait exprimé son idée de raconter l’histoire de Furiosa:

«C’est un personnage assez convaincant, donc ce serait génial de raconter son histoire. Son histoire est vraiment intéressante. Nous n’y avons fait allusion que brièvement, car dans le film précédent, il est en fuite; Et les gens n’ont pas beaucoup de temps pour parler dans ces circonstances. Mais vous avez le sentiment qu’elle a traversé beaucoup de choses… Donc, à bien des égards, le public a capturé beaucoup de choses sur Furiosa, ou suffisamment pour être intrigué par elle. Et elle a une histoire intéressante. “

Richard Madden (Robb Stark dans Game of Thrones) est connu pour être le principal candidat pour incarner un personnage principal du film, dont le nom est inconnu, mais on sait qu’il serait «un homme incroyablement beau, avec le visage d’un ange. , mais qui est marquée par une blessure profonde sur le front, qui est cousue avec des agrafes chromées brillantes. ” Yayha Abdul-Mateen II (Black Manta dans Aquaman et Dr Manhattan dans Watchmen) est également connu pour être sur la liste de souhaits de Miller pour un rôle majeur dans le film.

Miller devrait commencer la production du film dès qu’il aura terminé le tournage de son projet actuel, Three Thousand Years of Longing, donc nous sommes susceptibles d’entendre plus de ce spin-off de Mad Max jusqu’en 2021.

.