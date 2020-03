‘Anything for Jackson’ effectue un exorcisme inversé pour Super Channel Fuse au Canada

Vortex Words + Pictures a annoncé l’achèvement de la photographie principale sur leur nouvelle fonctionnalité d’horreur Super Channel Fuse Original, N’importe quoi pour Jackson, qui a été filmé sur place à Barrie, en Ontario.

Dans le film du réalisateur Justin G. Dyck…

“Après avoir perdu leur seul petit-fils dans un accident de voiture, Audrey, endeuillée (Sheila McCarthy) et Henry (Julian Richings), un médecin, kidnappe sa patiente enceinte avec l’intention de réaliser un «exorcisme inversé», mettant Jackson à l’intérieur de son enfant à naître. Il ne faut pas longtemps pour comprendre que Jackson n’est pas le seul fantôme que les grands-parents ont invité chez eux. Maintenant, c’est une course contre la montre pour le couple, ainsi que pour la femme enceinte, pour trouver un moyen de sortir de la hantise qu’ils se sont fixée. “

Le film devrait être présenté en première à l’automne 2020 sur Super Channel Fuse au Canada.

McCarthy apparaît dans «The Umbrella Academy» de Netflix et Richings dans «Orphan Black» et «Supernatural». Konstantina Mantelos (Un écrasement de Noël), Josh Cruddas (Polar), et Yannick Bisson (Un autre Wolfcop, Murdoch Mysteries) joue également le rôle principal.

Anything for Jackson est produit par Bill Marks (Don’t Click, Wolfcop), Christopher Giroux (I’m Take Your Dead, Don’t Click), Keith Cooper (écrivain, A Very Country Christmas) et Justin G. Dyck (Fast et Furriest) avec les producteurs exécutifs Jesse Ikeman (A Perfect Plan, Survival of the Dead), Justin Rebelo (United We Fan, Room For Rent) et Audrey Cummings (She Never Died, Berkshire County).