Apatride, avec Cate Blanchett, en route pour Netflix – / Film

THR dit que Netflix vient de récupérer les droits mondiaux de Stateless, une nouvelle émission australienne avec Cate Blanchett. La série fera ses débuts sur ABC en Australie le 1er mars avant d’arriver sur Netflix dans le monde entier plus tard cette année. En plus de Blanchett, la série comprend Yvonne Strahovski, Jai Courtney, Asher Keddie, Fayssal Bazzi, Dominic West, et nouveau venu Soraya Heidari. Voici le synopsis:

Les apatrides se concentrent sur quatre personnages – une hôtesse de ligne aérienne, une réfugiée afghane, un jeune père de trois enfants et un bureaucrate ambitieux – pris dans l’un des fameux centres de détention pour immigrants d’Australie. Chaque personnage traite des contradictions de la protection et du contrôle des frontières sous un angle différent, qui, espèrent les cinéastes, offriront un aperçu pertinent et opportun des problèmes auxquels les pays du monde entier sont confrontés. Cinq ans après sa création, il a été initialement inspiré par Cornelia Rau, une citoyenne allemande et résidente permanente de l’Australie qui a été illégalement détenue en 2004.

Blanchett a créé le spectacle avec Elise McCredie et Tony Ayres. “Les apatrides sont un travail d’amour depuis de nombreuses années, et nous ne pouvons pas être plus ravis qu’il atteindra un public international sur Netflix”, ont déclaré les trois créateurs dans un communiqué conjoint. «Les problèmes abordés dans la série ont une résonance universelle mais ont été masqués dans le silence et embrouillés par la peur et la désinformation. Nous espérons que les apatrides susciteront une conversation mondiale sur nos systèmes de protection des frontières et sur la manière dont notre humanité en a été affectée. »

Ce n’est pas la seule série télévisée dirigée par Blanchett à l’horizon. L’actrice joue également dans Mme America, qui se dirigera vers FX plus tard cette année. Côté cinéma, elle tourne actuellement Nightmare Alley, réalisé par Guillermo del Toro.

