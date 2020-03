Aperçu «Amazing Stories»: Anthology Revival sur Apple TV Plus

HISTOIRES CONNEXES

Après avoir apporté leur propre touche à de nombreux contes de fées, les créateurs de Once Upon a Time Adam Horowitz et Eddy Kitsis sont maintenant prêts à raconter des histoires étonnantes, dans la reprise par Apple TV + de l’anthologie des années 1980 créée par Steven Spielberg.

Vendredi 6 mars, la nouvelle anthologie démarre avec “The Cellar”, qui met en vedette Dylan O’Brien (Teen Wolf), Victoria Pedretti (Haunting of Hill House) et Sasha Alexander (Rizzoli & Isles), suivies de sorties hebdomadaires. Les épisodes suivants incluent, sans ordre particulier, «The Heat», «The Rift», «Signs of Life» et «Dynoman and the Volt», qui met en vedette feu Robert Forster (Karen Sisco).

Les directeurs de Amazing Stories incluent Mark Mylod (Game of Thrones), Chris Long (The Americans), Michael Dinner (Unbelievable), Sylvain White (The Rookie) et Susanna Fogel (Utopia), tandis que Don Handfield (Knightfall), Richard Rayner (Knightfall) , Leah Fong (Il était une fois) et Jessica Sharzer (American Horror Story) font partie des auteurs.

TVLine a invité Horowitz et Kitsis à décomposer ce qui fait une histoire incroyable, à partager comment Spielberg lui-même a participé à l’élaboration des nouveaux fils et à détailler la liberté qu’apporte le streaming.

TVLINE | J’étais certes surtout un gars de Twilight Zone qui grandissait. Rappelez-moi, quels étaient les épisodes de «carte de visite» de Amazing Stories? Quel est l’équivalent de «Burgess Meredith casse ses verres»?

ADAM HOROWITZ | Je pense qu’il y en a plusieurs. Je vous suggère de revenir en arrière et de vous frayer un chemin à travers eux. Steven [Spielberg] en a dirigé quelques-uns….

EDDY KITSIS | Il y a ce grand épisode de la Seconde Guerre mondiale avec Kiefer Sutherland, “The Mission”, qui je pense est “l’épisode de Burgess Meredith”.

ADAM | Commencez par celui-là. Mais oui, le spectacle que nous avons vu quand nous étions enfants nous a fait une énorme impression, donc c’est une sorte de tournure de tête que nous voici quelques années plus tard à en faire une nouvelle itération.

TVLINE | Lorsque vous réalisez une anthologie, trouvez-vous vous-même les cinq idées et demandez ensuite aux scénaristes de les rédiger? Ou sollicitez-vous des idées et choisissez-vous parmi elles?

EDDY | Non, nous avions en fait une salle d’écrivains. Avec Steven, nous avons généré les cinq idées, et parfois un écrivain vient ensuite avec une idée. Dans un cas, nous avons tellement aimé les spécifications d’un écrivain que nous l’avons en quelque sorte redéveloppé pour Amazing Stories.

ADAM | Nous avons géré notre salle d’écrivains un peu comme n’importe quel spectacle que nous avons organisé. Nous générions des idées, puis allions nous asseoir avec Steven et en parler, et il aurait inévitablement des pensées et des conseils incroyables de lui-même. Ce fut une collaboration incroyable de cette façon. Nous entrions alors dans le [writers] chambre et briser les histoires comme nous le faisons habituellement.

EDDY | Nous l’avons appelé «Le groupe de réflexion sur les histoires incroyables».

TVLINE | Dans votre esprit, qu’est-ce qui fait une histoire incroyable par rapport à une histoire Twilight Zone ou Black Mirror?

ADAM | C’est drôle, on n’y pense jamais par rapport à d’autres spectacles. Nous y avons toujours pensé en relation avec “Qu’est-ce qu’une histoire incroyable?” Quel est ce sentiment de narration que Steven a commencé il y a des années, et comment le prenez-vous et l’apportez-vous aujourd’hui? L’idée de base est: à quoi ressemble-t-elle quand l’ordinaire rencontre l’extraordinaire?

EDDY | Ils commencent toujours dans le monde réel, puis l’extraordinaire vous touche – et comment évoluez-vous à travers cette expérience?

ADAM | Prendre [the first episode] «La cave», par exemple. Pour cette histoire, il était vraiment important de faire de notre mieux pour rencontrer le personnage de Dylan O’Brien dans un monde et une situation très comparables et essayer de l’établir comme une vraie personne avec un vrai dilemme dans la vie. Il essaie de trouver sa place dans le monde, puis ironiquement, il découvre que sa place dans le monde est [SPOILER REDACTED].

EDDY | L’une des choses à propos de Steven dont nous avons toujours été obsédés, que ce soit la série originale ou ses films, était à quel point c’était vraiment réel. Quand je regarde E.T., la chambre d’Elliot ressemblait exactement à ma chambre. Quand il a soudainement utilisé Reese’s Pieces pour rencontrer un extraterrestre, vous étiez dedans. Cette esthétique est la colonne vertébrale sur laquelle nous avons tout lancé.

TVLINE | Combien voulez-vous taquiner sur les autres épisodes?

ADAM | Pas une tonne en ce moment, car nous aimerions vraiment que les surprises apparaissent de semaine en semaine. Mais ce que nous aimerions dire, c’est que la colonne vertébrale de tous prend des personnages vraiment liés et les place dans des situations qui sont ensuite frappées à partir d’endroits inattendus par quelque chose d’étonnant. Et ils couvrent toute la gamme des différents types de personnes dans toutes les situations et dans toutes les régions du monde …

EDDY | Et tous les genres différents. Il y a un voyage dans le temps…

TVLINE | Et la bande-annonce suggère que Robert Forster devient un super-héros…

EDDY | Exactement. Et il y en a certainement un étranger…. Chaque épisode traite d’un genre différent et d’une tranche de vie différente, et reflète, espérons-le, le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui.

TVLINE | Pourquoi mener les choses avec «The Cellar»?

ADAM | Vous savez, c’était juste comme un épisode qui a vraiment frappé cette idée «ordinaire rencontre l’extraordinaire».

EDDY | Écoutez, ce sont tous nos enfants donc ils sont tous mes favoris. Mais ce que nous avons adoré dans “The Cellar”, c’est qu’il nous a paru inattendu. Il y en a qui vous rappelleront certainement comment Amazing Stories était il y a une trentaine d’années, mais en même temps, l’une des choses sur lesquelles Steven vous pousse toujours est: «Ne vous répétez jamais et continuez à avancer.» Nous étions donc très excités par cet épisode parce que nous avions l’impression que ce n’était pas nécessairement quelque chose à quoi vous vous attendiez.

ADAM | Nous avons également beaucoup réfléchi à l’ordre dans lequel ces épisodes apparaissent, de sorte que lorsque vous voyez la saison se dérouler, vous verrez qu’il existe une variété et que si nous réalisons ce que nous nous proposons de faire, cela ne se sentira pas répétitif. . Mais j’espère qu’ils se sentent tous d’un morceau, en ce sens qu’ils tombent tous sous ce parapluie Amazing Stories. “The Cellar”, dans le contexte des cinq, donne l’impression que nous plantons un drapeau dans une direction afin que la semaine prochaine nous puissions aller dans une autre. L’épisode de la semaine prochaine [“The Heat”] commence dans un endroit complètement différent et raconte une histoire complètement différente.

EDDY | “The Heat” est en fait l’un de mes favoris. Il s’agit essentiellement d’une histoire de deux amis d’Oakland qui font partie d’une équipe d’athlétisme du secondaire.

TVLINE | Qu’avez-vous trouvé comme le pro n ° 1 de la production pour un service de streaming par rapport à un réseau de diffusion?

EDDY | Lorsque nous avons fait Il était une fois, nous avons dû tout faire en 42 minutes et 30 secondes, et parfois les choses sacrifiées sont une cinématographie vraiment élégante ou juste un moment amusant de personnage. Ce que nous aimons à ce sujet, c’est que vous devenez plus cinématographique, que vous le laissiez se dérouler, que vous respiriez. C’était vraiment gratifiant de dire à un réalisateur: “Bien sûr, vous pouvez faire un 40 secondes!” Parce que nous n’avons pas à nous soucier de le couper.

ADAM | Nous avons eu beaucoup de succès et beaucoup d’excellents partenaires dans la diffusion télévisuelle, et nous avons adoré le faire, et tout le monde avait pour objectif d’essayer de faire la meilleure télévision possible. Mais il y a des contraintes à faire 22 ou 23 heures en 40 semaines. Dans ce monde, ce qui était merveilleux et une grande expérience a été de pouvoir prendre beaucoup de temps pour vraiment développer et créer ces histoires – au niveau de l’histoire, au niveau de la production et au niveau de la post-production – pour les amener à un endroit où nous nous sentions tous très bien avec eux.

TVLINE | Avez-vous déjà vos cinq prochaines idées, si elles sont récupérées pour la saison 2?

ADAM | Ce que nous avons appris en réalisant cette saison, c’est que ce genre de spectacle n’est pas le genre de spectacle où vous sorte d’idées «bancaires». Avec une série régulière où vous avez des personnages récurrents, vous pouvez penser à ce qui se passe pour eux la saison prochaine. Ici, vous recommencez avec une page vierge.

EDDY | Oui, nous avons quelques idées sur ce que nous ferions, des choses que nous n’avons peut-être pas pu obtenir au cours de la première saison. Mais vous voulez aussi laisser ouverte la surprise de trouver de nouvelles choses.

