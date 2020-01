Aperçu de la saison 2 de “Manifest”: Michaela, Zeke, Olive and the Believers

HISTOIRES CONNEXES

Bientôt dans sa deuxième saison, le manifeste de NBC n’a pas seulement changé les choses en donnant des appels à Grace, il a introduit plusieurs nouveaux visages qui pourraient changer la vie des Stones pour le meilleur … ou peut-être pour le pire.

D’une part, Michaela s’est vu attribuer un nouveau partenaire au NYPD, un développement qu’elle a chaleureusement adopté. “Jared était l’amour de sa vie, mais il commence à franchir des lignes que Mick ne peut pas gérer en ce moment”, a déclaré Melissa Roxburgh à TVLine. “Il ne lui donne pas l’espace pour comprendre sa vie et ce qui est arrivé à l’avion, alors elle doit se distancier de cela.”

Entrez le nouveau partenaire de Mick, le détective Drea Mikami (joué par l’ancienne Charmed Ellen Tamaki). “J’espère vraiment qu’ils tomberont amoureux ou quelque chose, parce qu’elle est géniale”, rit Roxburgh. “Ils ont un peu un début difficile parce qu’elle n’est pas la norme de Michaela – elle est d’une classe supérieure supérieure et essaie de s’intégrer, mais Drea ne sait pas comment être normale.” Elle est super maladroite et c’est hilarant. Ellen est incroyable. “

Mais Manifest étant Manifest, pourrions-nous finalement soupçonner que Drea n’est pas bon, et peut-être confondre ce travail avec un 828er clé? “Nous pouvons, nous ne pouvons pas”, taquine Roxburgh.

En ce qui concerne le nouvel intérêt amoureux de la vie de Mick – une bande-annonce jouée lors de la tournée de presse hivernale de TCA a révélé un développement (ahem) intime pour les deux – comment Zeke va-t-il figurer dans les choses, derrière les barreaux comme il l’est? “Il se passe des choses vraiment importantes en ce qui concerne Michaela, Jared et Zeke”, a déclaré Matt Long à TVLine. “Cette [prison] histoire se termine en quelque sorte, mais la façon dont cela se termine ouvre toutes sortes d’autres problèmes avec nous trois, et c’est vraiment intéressant et excitant à regarder. “

Ailleurs, l’adolescente Olive Stone – qui se sent particulièrement «exclue» de la dynamique familiale, maintenant que sa mère reçoit des appels – s’est révélée mûre pour le recrutement par les Croyants, un mot culte qui ressemble aux 828ers » comme des anges », raconte Luna Blaise à TVLine. Alors qu’Olive se lève les cheveux et commence à accrocher avec Maxine et ses amis, “Il va se passer beaucoup de choses, et sans trop en dévoiler, tout n’est pas bon”, taquine Blaise. «Je passe vraiment en mode croyant à pleine puissance et cela mène dans deux directions différentes – les mauvaises choses en découlent et les grandes choses en découlent.»

Les croyants pourraient-ils viser à exploiter les liens familiaux d’Olive avec plusieurs 828, même si Maxine semblait l’ignorer lorsque les filles se sont rencontrées pour la première fois? “C’est une bonne question, et cela dépend de votre définition de” l’exploit “”, répond le showrunner Jeff Rake. «Il y a quelques personnages sombres qui se préparent au sein de cette communauté apparemment bienveillante, et au milieu de la saison, Olive et d’autres vont se rendre compte qu’il y a une grenade sur le point de se déclencher, et elle ne devrait pas être sûre de qui elle peut faire confiance.”

Le chemin d’Olive se croisera également avec celui du 828er T.J nouvellement découvert, joué par Garrett Wareing (PLL: The Perfectionists). “Il est une partie importante de l’histoire d’Olive cette saison …”, laisse entendre Blaise. «Est-il un amoureux potentiel? Nous ne savons pas. Mais la façon dont je rencontre T.J., les gens seront comme, “Ohhhhhh!” »

Vous voulez plus de scoop sur Manifest, ou pour tout autre spectacle? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt's Inside Line.