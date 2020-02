Aperçu de la saison 5 de Better Call Saul: Jimmy, Kim, Gus Fring, Mike

HISTOIRES CONNEXES

Vous pourriez être triste que Better Call Saul mettra un terme à sa course après six saisons, mais bon, regardez du bon côté: nous pourrions être chanceux d’avoir même passé autant de saisons à connaître Jimmy McGill.

Lorsque les scénaristes de Better Call Saul ont commencé à aborder la trame de fond de Jimmy, “nous pensions qu’il serait Saul Goodman, comme nous l’avons vu sur Breaking Bad, à la fin de la première saison”, a déclaré le showrunner Peter Gould à TVLine. “Donc, le spectacle nous a vraiment surpris.” Mais même si le prequel de Breaking Bad avait un point de terminaison définitif intégré dans sa prémisse, “nous n’avions pas vraiment une idée de comment nous allions y mettre fin … jusqu’à ce que nous travaillions sur la saison 5”, admet Gould. Alors que les scénaristes commençaient à tracer les arcs de la saison 5, “cela a commencé à nous parler, et le brouillard s’est dégagé un peu, et nous avons vu un aperçu de l’endroit où nous allons atterrir cette chose.” Avec une saison 6 de grande taille, Better Call Saul se terminera avec un total de 63 épisodes – un de plus que Breaking Bad. “C’est juste ma façon de mettre un doigt dedans [co-creator] Vince [Gilligan’s] », dit Gould avec un rire chaleureux.

Mais avant de dire au revoir à Jimmy McGill, nous allons dire bonjour à Saul Goodman, alors que la saison 5 de Saul – diffusée ce dimanche à 10 / 9c sur AMC – reprend avec l’épiphanie de Jimmy pour pratiquer le droit sous un nouveau nom. Alors devrions-nous toujours l’appeler «Jimmy», ou est-il «Saul» maintenant? Même lui ne le sait pas. “Vous pouvez réellement voir le personnage lui-même essayer de chercher comment se référer à lui-même à certains moments”, note Gould. «Saul Goodman est une sorte de masque que porte Jimmy McGill, et je pense que l’une des questions du spectacle est: le masque devient-il l’homme?» Jimmy a certainement “un rebond dans sa démarche à nouveau” après une saison 4 difficile, dit l’EP, et il peut remercier son nouveau personnage pour cela: “Parfois, il est préférable d’être en costume que dans vos propres vêtements de ville.”

Bien que Jimmy soit revigoré par ses nouvelles opportunités commerciales, “il ne comprend pas vraiment le monde dans lequel il entre”, prévient Gould. «Il y a toutes sortes de conséquences inattendues et folles des très petits choix apparemment mineurs que Jimmy fait au début de cette saison.» Et d’après le regard inquiet que Kim lui avait donné à la fin de la saison dernière, elle semble ressentir ces conséquences folles qui se profilent à l’horizon. “Je pense qu’elle a un pressentiment de ce qui va arriver”, laisse entendre Gould. «Je pense qu’elle a cette sensation de malaise que les choses vont vite. Jimmy est comme un train qui va si vite qu’il va sauter les rails. Il est sur le point d’être un peu maniaque. “

Le monde dangereux dans lequel Jimmy entre en scène comprend le neveu de Hector, Lalo Salamanca (joué par Tony Dalton, un habitué de la nouvelle série), qui est “une combinaison très spéciale de charme, de joie et de sociopathie”, selon Gould. L’augmentation de Lalo dans la saison 5 est une mauvaise nouvelle pour Gus Fring, ajoute le PE: «Il a un boeuf avec Gus Fring, tout comme Hector, mais Lalo semble être un adversaire plus redoutable que même Hector lui-même. Il semble avoir un peu une idée du jeu auquel Gus joue. Je pense qu’il va se révéler être un enfer d’un adversaire pour Gus Fring et pour Mike Ehrmantraut. “

En parlant de Mike, notre vieux fixateur grisonnant préféré se rend dans des endroits «très profonds, très sombres» cette saison après avoir dû tuer l’ingénieur de laboratoire allemand Werner Ziegler. «Mike est un gars qui ne se laisse jamais décrocher. Il ne se fait pas d’excuses. Il assume la culpabilité. Je pense que vous voyez un homme qui sait qu’il a commis un meurtre qu’il ne peut justifier dans son cœur. ” La culpabilité de Mike à l’égard de Werner finit par étouffer son chagrin enfoui depuis longtemps sur son fils décédé Matty, taquine Gould: «Je ne sais pas vraiment comment il va s’en sortir … . “

Fans de Saul, déposez vos prédictions de la saison 5 dans un commentaire ci-dessous.