Aperçu de la saison finale de “Criminal Minds”: quel personnage ne reviendra pas?

Pour Criminal Minds de CBS, la fin commence ce mercredi à 9 / 8c, avec une première de la saison 15 de deux heures qui nous met à jour sur l’obsession continue de Rossi avec “le Joker à son Batman” et force JJ et Spencer à s’adresser à l’éléphant que pour eux, cela fait six mois que je suis dans la pièce.

La showrunner Erica Messer a partagé avec TVLine un aperçu de la chasse au Big Bad final du BAU, et comment, au cours de cette course d’adieu, plusieurs agents seront amenés à réfléchir à des chemins non choisis. De plus, quelle série de rappels attendus par le vétérinaire ne se produira pas réellement pendant la course d’adieu de 10 épisodes?

TVLINE | Comment se passe la chasse au caméléon?

Cela fait six mois que la finale de la saison 14 et Rossi (joué par Joe Mantegna) est obsédé par la recherche du caméléon. Rossi est «au sous-sol», de retour aux racines du BAU, dans l’espoir de trouver une connexion qu’il n’a pas pu voir. Il y a eu une certaine tension entre Rossi et Prentiss (Paget Brewster) depuis la dernière fois que nous les avons vus, et c’est complètement alimenté par la volonté de Rossi de trouver Everett Lynch (vétérinaire du château Michael Mosley).

TVLINE | La première moitié de la première de deux heures n’a pratiquement aucune interaction JJ / Reid. Le deuxième épisode revisite-t-il ostensiblement les événements de «Action ou Vérité»? [In a TVLine poll, 47 percent reacted to JJ’s declaration of love with a “Woo-hoo!,” 35 percent argued that JJ (A.J. Cook) and Reid (Matthew Gray Gubler) have always been more like “sister/brother,” and the rest of y’all wanted the hiatus to chew on it.]

Oui, nous voulions nous plonger dans cela dès que possible et au moment où le deuxième épisode est terminé, beaucoup de choses sont à découvert.

TVLINE | Alors, à quoi ont ressemblé leurs conversations au cours des six derniers mois…?

Nous avons tous imaginé que c’était juste un peu triste, que quelque chose s’était déplacé entre eux et que le niveau de confort de leur amitié avait été compromis. Nous ne voulions pas passer nos 10 dernières heures avec eux dans un espace dans lequel ils n’avaient pas vécu auparavant, alors nous les sortons de ce funk et les remettons sur pied en tant qu’amis les plus proches.

TVLINE | Sera-ce le genre de «saison finale de télévision» où tous les personnages réfléchissent et envisagent d’autres opportunités?

Tout le monde réfléchit certainement parce que c’est ce que nous avons tous fait dans les coulisses. Il est si inhabituel de travailler au même endroit pendant 15 ans – cela vous fait vous demander ce que vous avez manqué. “Quoi d’autre?” Et comment votre ensemble de compétences peut vous aider, même si vous ne vous présentez pas au même bureau tous les jours.

TVLINE | J’imagine que vous avez au moins un ou deux retours prévus pour la dernière saison. Seraient-ils nécessairement dans la finale, ou pourraient-ils atterrir ailleurs?

Ils sont ailleurs. Notre finale finit par être un tel train de marchandises qu’il était difficile de s’arrêter et d’avoir un rythme émotionnel avec un personnage qui revient, mais nous avons pu les ramener d’autres façons qui auront du sens une fois que vous verrez la finale. Nous avons ce flashback étonnant sur ce que je veux dire, c’est la finale de la saison de la saison 1, et cela me fait juste sourire chaque fois que je le vois, car il n’y a plus un seul membre de l’équipe, sauf Reid. C’est un clin d’œil à tous ceux qui ont regardé toutes ces années.

TVLINE | Nommez-vous l’un des retours en chair et en os…?

Vous reverrez Jane Lynch [as Reid’s mother, in the second hour of the season premiere], Je vais vous donner ça, mais non….

On m’a demandé si Shemar [Moore] revient [as Derek Morgan]et c’est non. Il est très occupé à tourner S.W.A.T. Encore une fois, je voulais être en mesure de reconnaître l’histoire de la série, certainement dans cette finale, et j’ai pu le faire d’une manière différente.

TVLINE | Y a-t-il une sorte d’UnSub que vous avez toujours voulu atteindre et que vous devez cocher lors de cette dernière saison?

Oh c’est intéressant. Je ne pense pas, en termes de méchant spécifique, mais il y a un épisode entier que Breen Frazier et Stephanie Birkitt ont écrit qui s’appelle «samedi», et c’est «Que fait l’équipe un jour de congé?» – et il y a beaucoup de plaisir là-dedans. Je veux dire, la vérité est que nous devions encore y régner et que c’est devenu un épisode de Criminal Minds, mais l’intention était que “Commençons un peu différemment …”.

TVLINE | Enfin, il y a eu un débat sur l’origine du titre de la finale de la série, qui s’est avéré être «Et à la fin»….

Tout sera clair dans les 10 dernières minutes de la série. “Et à la fin … l’amour que vous prenez est égal à l’amour que vous faites …” Ce sont les paroles finales jamais enregistrées par les Beatles, un groupe que les personnages ont toujours aimé.

