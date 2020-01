Aperçu de l’épisode 13 de la saison 3 de «SWAT»: Alex Russell sur la perte de Street

HISTOIRES CONNEXES

Cette semaine sur CBS ’S.W.A.T. (Mercredi à 10 / 9c), tandis que d’autres membres de l’équipe sont impliqués dans une chasse à l’homme à Tokyo, Street est toujours sous le choc du meurtre tragique de son frère adoptif – qui s’est produit malgré les efforts extrêmes qu’il a déployés pour sortir Nate d’une vie dangereuse. .

TVLine a discuté avec l’acteur australien Alex Russell de la nouvelle mentalité de Street, du retour de MIA Luca, du défi unique du démontage de Tokyo cette semaine et de la possibilité de revoir ce baiser avec Chris.

TVLINE | Racontez-moi quand ils vous ont présenté pour la première fois le scénario Street / Nate / Undercover et comment vous avez réagi.

En fait, la version originale que je leur ai présentée. Mon frère, qui est aussi écrivain, et moi, je jetais des idées et il en est venu avec une version différente de cela, mais les éléments clés qui étaient similaires étaient l’idée que Street, ayant foiré une fois la saison 1, semble revisser afin d’avoir une bonne couverture pour une opération d’infiltration. Je me suis adressé à Kent Rotherham, qui était l’un des scénaristes de la salle, je pense au début de la saison 2, et il a dit: “Oh, c’est une bonne idée”, et il l’a donc apportée. Ils l’ont ensuite pris, perfectionné et amélioré. À l’origine, il s’agissait, comme, des trucs de Long Beach PD, mais ils en ont fait un anneau d’héroïne et ainsi de suite, donc quand ça s’est reproduit, je me suis dit: “Mec, c’est génial” ce qu’ils ont fait avec ça. J’ai aimé l’idée de devoir faire semblant d’être un raté et de subir toute la haine. J’aime l’idée que ce soit la chose la plus altruiste que Street puisse faire après ce qu’il a traversé.

TVLINE | Quelle est la mentalité de Street après la mort terriblement tragique de Nate? Parce que le synopsis de l’épisode de cette semaine suggère qu’il s’isole en quelque sorte de l’équipe.

Il est, comme, physiquement présent, mais absent émotionnellement. Il ne participe pas aux allers-retours habituels. Des trucs fous sont tombés [the past two episodes], et ceci est cependant plusieurs semaines plus tard, mais personne d’autre dans l’équipe n’a jamais vraiment vu la relation [Nate] et j’avais. Ils n’ont jamais vraiment vu ce que cela signifiait autant pour moi, c’est le temps que nous avons passé ensemble dans la journée. Il est facile pour les gens de ne pas réaliser à quel point un coup pareil peut assommer quelqu’un pendant longtemps, alors ils commencent lentement à se rendre compte que cela l’alourdit vraiment.

TVLINE | Vous avez eu ce joli discours à Hondo, sur la façon dont Street a réalisé que maintenant il avait des choses à perdre. Comment cela va-t-il le changer en tant que membre de l’équipe?

Cela change la façon dont vous êtes sur le terrain. Il était si bon dans la journée, comme il le dit dans ce discours, car il n’avait rien à perdre, puis entrer dans cette équipe et apprendre des choses qu’il apprend dans la saison 1, puis en remontant la saison 2 , il est certainement déjà un officier beaucoup plus sensé qu’il ne l’était au début. Mais il y avait encore un manque d’avantage pour lui, et je pense maintenant qu’il se rend compte que s’il meurt jamais, ce n’est pas lui qui meurt. C’est lui qui perd les gens qu’il aime, et eux qui le perdent, et cela change les choses pour lui.

TVLINE | Pensez-vous que cela le libérera d’investir davantage dans les relations, d’aller plus loin avec les gens?

Au lieu que ce soit un grand changement, c’est probablement juste une poursuite, car il a commencé à faire ça avec Molly. Si vous revenez à mi-chemin de la saison 2, il était tout au sujet des applications de rencontres et des stands d’une nuit. Rappelez-vous cet épisode avec la femme mariée? [Laughs] Au fil du temps, il a évolué, et cela [loss] ajoute une couche de danger très réelle et un potentiel de perte supplémentaire que je pense qu’il n’avait pas réalisé auparavant.

TVLINE | Pendant ce temps, quelques-uns de vos acteurs ont tourné des scènes de cet épisode sur place à Tokyo. Que font-ils là-bas?

Donc, l’épisode commence avec ce raid vraiment cool d’un salon de massage à Little Tokyo ici, où ils abattent ce terrible criminel recherché au Japon. Par mesure de précaution supplémentaire, ils aident au transfert de ce type, mais une fois qu’ils l’ont déposé en toute sécurité et qu’ils sont prêts à profiter d’une belle journée à Tokyo avant de rentrer, ils reçoivent un appel de la police de Tokyo que le le gars s’est échappé. Ils doivent ensuite essayer de retrouver ce type, dans une ville avec des règles auxquelles ils ne sont pas habitués et vous savez, sans avoir d’armes à feu car ils ont dû les rendre à l’aéroport, sans parler de la barrière de la langue. C’est un épisode amusant. J’adore le Japon, donc c’était un vrai voyage pour le regarder.

TVLINE | Je crois que Luca (joué par Kenny Johnson) est de retour dans l’épisode de cette semaine. Où est sa récupération?

Il est de retour, mais il n’est pas sur le terrain, donc vous pouvez le voir “travailler sa magie” en termes d’utilisation de son cerveau et de rassembler des choses et de convaincre les gens de nous aider lorsque nous devons comprendre qui est derrière quoi dans ce cas. Luca est comme un chiot impatient – il veut juste sortir et aider les gens et faire des choses – donc il doit faire face à la frustration de le ralentir et tout ça, et cela présente un tout nouveau genre de lutte intéressante pour lui.

TVLINE | Êtes-vous personnellement un fan de la nourriture qu’ils servent de son food truck guatémaltèque pendant les scènes? Ça a l’air bien.

Je le serais, sauf pendant qu’ils font un excellent travail, quand vous prenez après prise, la nourriture devient froide. [Laughs] Mais dans l’ensemble, oui, ça a bon goût. Ça a bon goût.

TVLINE | Enfin, Street et Chris ont eu ce baiser impétueux il y a quelque temps – mais rien n’en est vraiment venu. Est-ce que la série reverra jamais ce que ces deux-là pourraient ressentir l’un pour l’autre?

Je peux honnêtement dire que je n’ai pas posé de questions aux auteurs à ce sujet, donc je n’ai pas de réponse garantie. Mais si j’étais un parieur, je pense que cela n’a pas été résolu pour une raison. Que cela finisse par être une chose romantique à long terme ou non, vous ne pouvez pas nier le lien spécial que Street et Chris ont, et je pense que je serais surpris si quelque chose ne revenait pas dans un sens romantique à quelque point.

