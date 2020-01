Aperçu de «Star Trek: Picard»: comment Jean-Luc a changé depuis «Nemesis»

HISTOIRES CONNEXES

Nous n’avons pas vu le capitaine de Star Trek, Jean-Luc Picard, à l’écran depuis près de deux décennies, et il a beaucoup changé à cette époque… et l’acteur l’a aussi joué.

“L’une des raisons pour lesquelles il est différent est que Patrick Stewart a également vieilli de 20 ans”, a déclaré Stewart, âgé de 79 ans, qui revient en tant que Jean-Luc dans Star Trek: Picard de CBS All Access: Picard (début ce jeudi 23 janvier). , raconte TVLine. “Et c’est une différence significative, non seulement dans ma vie physique, ce qui est OK”, ajoute-t-il, en frappant sur une table en bois à proximité, “mais [my] vie émotionnelle, vie intérieure. Vous arrivez à un point où votre vision de l’avenir est quelque peu ajustée en fonction de l’éloignement du futur. »

Mais ce n’est pas seulement une nostalgie mélancolique dans l’esprit de Jean-Luc. “Il est un peu tourmenté, en fait”, note Stewart.

Ce tourment découle de la vilaine séparation de Picard de Starfleet, qui, nous l’apprenons, s’est produite dans les années qui ont suivi la dernière apparition de Stewart en tant que Picard, dans le film Star Trek: Nemesis de 2002. “En repensant à ses regrets, Picard dit:” Je laisse le parfait être l’ennemi du bien “”, indique le producteur exécutif Alex Kurtzman. «Il tenait, comme il l’a toujours fait, une barre morale si élevée pour savoir comment se comporter dans des zones grises compliquées. Puis, quand il a senti que Starfleet n’avait pas agi dans cet intérêt, il a pris ses jouets et est rentré chez lui. »Il ajoute que Picard est« toujours bien le Jean-Luc que nous connaissons de Next Generation »à bien des égards,« mais il est beaucoup plus cassé. Et il n’a plus d’armada derrière lui… C’est très facile d’être le grand homme qui fait face à des choix compliqués quand vous avez une armée derrière vous. C’est beaucoup plus difficile quand vous ne le faites pas. “

Picard revient cependant à l’action quand il est approché par une jeune femme (jouée par Isa Briones) qui a désespérément besoin de son aide. Son empressement à l’aider «est une question de culpabilité qu’il ressent face à la perte de [Picard’s Next Generation pal] Les données [in Nemesis], la culpabilité qu’il ressent à l’idée de ne pas aider autant de personnes qu’il le pourrait à quitter Starfleet », note EP Heather Kadin. Il «lutte toujours avec les choix qu’il a faits. Étaient-ils les bons? Ne l’étaient-ils pas? Ils étaient probablement les bons à l’époque pour qui il était en tant que personne, mais maintenant, vingt ans plus tard… [he] peut revenir en arrière et les changer. “

L’ancien capitaine d’Enterprise est également «dans un endroit très différent de sa vie», selon l’EP Michael Chabon, lorsque nous le rattrapons en Picard. En fait, selon le canon de Trek, Jean-Luc a maintenant 92 ans et est plus susceptible de siroter du vin dans son vignoble français et de passer du temps avec son chien – nommé Number One, natch – que de le mélanger dans une bagarre. (De manière amusante, il se dérobe à une fusillade lors de la première de Picard.) “L’une des grandes choses à propos de Patrick est qu’il n’a aucune vanité sur ce qu’il voulait faire ici”, dit Kurtzman, “et nous sommes tous d’accord pour dire que cela serait des taureaux absolus – pour nous de le jeter au milieu de l’action et de faire comme s’il avait 22 ans… Il doit donc se comporter comme un homme de 92 ans, soit dit en passant, avec un mauvais cœur. C’était vraiment un choix délibéré de le mettre sur la touche. »

Mais Jean-Luc n’a pas peur d’intensifier les temps difficiles, Kurtzman taquine: «Vous verrez dans les épisodes ultérieurs, même s’il sait qu’il ne peut pas gagner un combat, si c’est le bon combat, il lancera vers le bas. Il n’y arrivera peut-être pas, mais il a toujours le feu qu’il avait quand il était plus jeune. »

Restez à l’écoute de TVLine toute la semaine pour plus d’aperçus sur Star Trek: Picard, avant la première de la série de jeudi.