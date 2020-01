Aperçu de «Star Trek: Picard»: un «Trek» plus lent et plus réfléchi

HISTOIRES CONNEXES

Si vous êtes tombé par hasard sur la première de la série Star Trek: Picard et que vous ne saviez rien de l’univers de Trek, vous ne vous rendriez peut-être même pas compte qu’il s’agissait de science-fiction.

La nouvelle série CBS All Access – qui ramène Patrick Stewart en tant que capitaine de la prochaine génération Jean-Luc Picard et fait ses débuts ce jeudi 23 janvier – adopte un rythme plus délibéré qui correspond à sa star de 79 ans, trouvant Jean-Luc sur son Vignoble français au début alors qu’il passe du temps avec son fidèle chien numéro un. Cela signifie moins de fusillades spatiales et une introspection plus silencieuse… et c’est exactement ce que l’équipe derrière Picard voulait.

«Je ne pense pas que les gens regardent Picard et disent:« J’ai hâte de regarder cette émission d’action », a déclaré le producteur exécutif Alex Kurtzman à TVLine. «Je pense qu’ils regardent Picard et ils veulent une étude approfondie du personnage.» Jean-Luc finit par revenir dans le vif du sujet, stimulé par l’arrivée d’une jeune fille désespérée nommée Dahj (Isa Briones), mais «obtenir Picard à travers toutes les phases de ce qu’il va lui falloir pour quitter réellement ce vignoble et décider d’aller vers les étoiles n’est pas quelque chose que nous voulions précipiter. Nous voulions simplement le laisser reposer et laisser chaque instant crédible et laisser ce résultat devenir inévitable. »

Et ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de phaseurs qui zappent toutes les cinq minutes que Picard n’est pas de la science-fiction, comme le note EP Akiva Goldsman. “[Star Trek:] La découverte, par exemple, est une action-aventure de science-fiction. Picard est un drame de science-fiction. La science-fiction est un moyen de raconter toutes sortes d’histoires, et oui, les types d’histoires que nous racontons en Picard sont probablement plus basées sur les émotions. Ils sont plus lents, et ils parlent de cette pointe de vie particulière, qui est une histoire qui n’est généralement pas racontée de nos jours, certainement pas à la télévision. “

Ce rythme plus tranquille permet à Picard de nous montrer un monde que nous avons rarement vu sur une série Trek: la planète Terre. “Nous sommes liés à la Terre pour [the first] trois épisodes, vraiment », révèle la productrice exécutive Heather Kadin. “Vous verrez des choses qui se passent dans l’espace, mais vous allez être principalement sur Terre.” En fait, “nous voyons plus de la Terre, je pense, dans le premier épisode de cela”, note Stewart, “que nous l’avons vu dans toute la série de la prochaine génération. »Comme le souligne Kurtzman,« vous n’avez pas vraiment passé autant de temps sur Terre que cela existe dans cette chronologie », donc« juste pour voir à quoi ça ressemble est vraiment intéressant. »

Mais ne vous inquiétez pas, Trekkies: il y a aussi beaucoup d’action de science-fiction à venir sur Picard. «Nous avons des vaisseaux spatiaux», assure le PE Michael Chabon. «Nous avons des batailles. Nous avons des planètes et des extraterrestres et toutes les choses auxquelles les gens vont s’attendre. »

