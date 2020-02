Aperçu de «The Thing About Harry» – Film Gay Rom-Com de Freeform

HISTOIRES CONNEXES

C’est un conte classique: un garçon se fait intimider au lycée. Des années plus tard, le garçon est obligé de faire un road-trip avec son bourreau. Garçon et garçon deviennent amis… et quelque chose de plus? C’est l’histoire au centre de The Thing About Harry, la romance homosexuelle de Freeform avec Jake Borelli de Grey’s Anatomy et le nouveau venu Niko Terho en tant qu’anciens camarades de classe d’une petite ville qui se reconnectent à l’université.

Initialement, le film (diffusé samedi à 8 / 7c) était “une sorte de film de Noël Hallmark-y avec deux gars qui tombent amoureux”, a déclaré l’écrivain / réalisateur Peter Paige (Good Trouble, The Fosters) à TVLine. Mais quand il a été amené à bord pour réécrire le script, il a décidé de le rendre plus accessible, non seulement à lui-même mais aussi au public du réseau. “Je n’ai pas grandi dans une petite ville. Je ne connais pas vraiment ce monde », explique-t-il. “Je me disais:” Si vous cherchez une jeune, une sorte de romcom gay de forme libre, que je peux vous donner. “”

En plus de mettre à jour l’emplacement et le ton, Paige a donné au personnage de Harry – oui, son nom est un clin d’œil à Quand Harry a rencontré Sally – une touche millénaire: Il s’identifie comme pansexuel. «Dans un récent sondage, plus de 50% des élèves du secondaire se sont identifiés comme autre chose que des hétérosexuels», explique Paige. «C’est devenu très clair pour moi, alors que je pensais aux jeunes, ils parlent de la sexualité d’une manière différente de celle de ma génération. C’est très, très multiforme, et le fait que ce film parle de deux gars s’identifiant comme gay, je pensais juste que les chances étaient plutôt minces, et ce n’est pas la version la plus fraîche, la plus moderne et la plus précise de la génération que j’écrivais sur.”

Ci-dessous, Paige parle de l’influence de Hallmark, séduisant les téléspectateurs qui ne veulent pas regarder une histoire d’amour gay et comment le film est le plus subversif dans son universalité. De plus, il révèle comment il a trouvé le plus récent coup de cœur de Freeform.

TVLINE | Il y a peu, Hallmark a essuyé des critiques en raison de son manque de diversité et d’inclusivité dans son tarif de vacances. Est-ce qu’une partie de ce film était une réponse à cela et une sorte de correction?

Non. Quand ce gros kerfuffle est apparu récemment, nous avions déjà tourné le film. Mais dans un sens plus large et plus large, ce film est en grande partie une réponse à un manque de personnages étranges dans ce paysage de téléfilm.

TVLINE | Aviez-vous un message particulier que vous vouliez laisser aux téléspectateurs à la fin de ce film?

Il y a le message du film, qui est comme: vous trouverez votre personne, quelqu’un vous verra, quelqu’un appréciera qui vous êtes réellement et vous trouverez votre grand amour. Mais c’est le message de chaque romcom. Ce que je pense est intéressant sur le fait qu’il s’agit de deux gars, c’est de la même manière que The Fosters était ce genre de drame familial traditionnel sur une famille non traditionnelle, c’est un romcom traditionnel sur deux jeunes hommes qui tombent l’amour. Je pense que ce qu’il y a de plus subversif à en tirer, c’est juste le genre de similitudes surprenantes en chacun de nous. Nous voulons tous être aimés. C’est aussi simple que cela, et je pense que, surtout dans le type de culture hautement polarisée dans laquelle nous vivons en ce moment, il est vraiment facile d’oublier qu’en dessous de tout cela, nous avons tous les mêmes désirs et besoins.

TVLINE | Comme nous l’avons vu avec Hallmark, il y a encore des gens qui vont dire: “Ce film n’est pas pour moi.” Que leur diriez-vous?

Je dirais: «Donnez-lui une demi-heure. Voyez comment ça se sent. ” L’une des choses qui était vraiment importante pour moi en tant que réalisateur était que ce film ressemblait à une grande romcom studio, [so] lorsque vous entrez dans le monde de celui-ci, il se sent comme la sensation de mettre votre peignoir préféré. C’est confortable, c’est familier. Vous venez de laver votre peignoir, donc ça sent vraiment bon, et c’est frais, mais c’est toujours ce peignoir que vous connaissez et aimez. Quiconque apprécie un romcom de tout genre peut avoir quelques bonnes heures avec nous pendant ce voyage.

TVLINE | Quels sont vos romcoms préférés? Y en a-t-il des en particulier dont vous vous êtes inspiré?

Je suis un fan de romcom géant. Ils sont dans mon sang. Je les regarde tous et je les regarde souvent. [Laughs] Ce n’était pas comme si je devais revenir en arrière et sorte de rewatch, ou comme si j’essayais d’arracher quelque chose quelque part. Je voulais que ce film soit un hommage à ces films. Je voulais qu’il ait tous les atouts d’une grande romcom mais aussi être spécifique et avoir son propre genre de rebondissements délicieux. J’ai l’impression que nous avons vraiment réussi à accomplir cela. Mes romances préférées… Pendant que vous dormiez est l’un de mes films préférés de tous les temps. Malgré la politique difficile, j’aime Pretty Woman. J’adore quand Harry a rencontré Sally. Oh, mon Dieu, il y en a tellement, tellement, mais ce sont quelques-uns.

TVLINE | Le succès d’un romcom dépend vraiment de la chimie entre les pistes. Dans le cas de Harry, Jake, j’ai reconnu Grey’s. Niko, je ne l’ai jamais vu nulle part auparavant, et j’ai été complètement charmé par lui. Pouvez-vous parler du processus de casting pour ce film?

[Grey’s showrunner] Krista Vernoff est ma meilleure amie depuis 30 ans. Nous étions en train de dîner au moment où ce film commençait à se réaliser. Je pense que le réseau venait de me dire qu’il allait m’engager pour le réécrire. Je lui présentais mon point de vue. Alors que je décrivais le personnage de Sam, elle a dit: «Oh, tu veux dire comme Jake Borelli», et je me suis dit: «Oh, je veux dire comme Jake Borelli. Cela ne m’était pas venu à l’esprit, mais oui, c’est une excellente idée. » J’ai donc écrit le film en pensant un peu à lui, puis le film a été illuminé et le réseau a dit: «Nous aimons l’idée de Jake. Nous sommes prêts à faire une offre », et j’ai dit:« Oh, tire, laisse-moi passer un coup de téléphone », a appelé Krista, et elle a dit:« Oh, chéri, je ne peux pas l’abandonner. Nous avons un événement crossover [with] Station 19. Il n’y a aucun moyen, “et je me disais:” Oh, bummer. D’ACCORD.” [We] a continué le casting, mais je ne pouvais pas le sortir de ma tête, et juste avant de commencer les lectures de chimie, je l’ai rappelée et je lui ai dit: «N’y a-t-il vraiment, vraiment aucun moyen de vider Jake pendant seulement trois semaines ? ” et elle a dit: “Ugh, donnez-moi une heure”, et elle m’a rappelé et a dit: “Je ne ferais pas ça pour un autre humain vivant sur la planète, mais vous pouvez l’avoir.” C’est ainsi que Jake est arrivé au projet. Nous l’avons envoyé à lui, et il a adoré, et il est tellement incroyable dans le film.

Et puis, quand nous cherchions Harry, encore une fois, nous lisions des acteurs et trouvions beaucoup de bons gars, mais personne qui aimait vraiment tout faire se réunir jusqu’à ce que, tout d’un coup, nous sortions cette bande de New York. [Niko] était un joueur de football professionnel. Il avait suivi des cours de théâtre à New York, il était dans la vitrine de la diversité ABC, il avait un agent. C’était sa première audition. Nous l’avons emmené à Los Angeles quelques jours plus tard, il a lu la chimie avec Jake, et le reste appartient à l’histoire. Je ne peux pas croire ce qu’il a réussi à accomplir dans son tout premier travail devant la caméra.

TVLINE | Alors que je regardais le film, je me suis dit: «Ce mec est un véritable con de forme libre. Je me demande combien de temps il faudra avant qu’il ne passe à Good Trouble. “

Absolument. Il me fait penser à un jeune Noah Centineo, en fait.

TVLINE | Avez-vous pensé au genre de rôle que vous pourriez lui trouver dans Good Trouble?

Peut-être pas nécessairement sur Good Trouble, mais je pense certainement à lui pour quelque chose sur lequel je travaille. [Laughs] Et quelle est la grandeur de Britt Baron [who plays Sam’s best friend Stasia]? Elle est fantastique et j’adore son travail. Cette jeune femme est une jeune femme que nous n’avons pas encore vue à la télévision. J’adore ce qu’elle a fait avec le rôle.