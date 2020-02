Aperçu du projet Marvel Hero “Genius Gitanjali”

Disney a publié quelques nouvelles images de l’épisode de la semaine prochaine du projet Marvel Hero, appelé “Genius Gitanjali”.

Voici la description officielle:

Lorsque Gitanjali a découvert qu’il y avait des personnes vivant sans eau potable, elle était déterminée à trouver une solution. Grâce à des séries d’essais et d’erreurs et à la recherche d’un laboratoire qui permettrait à un collégien de l’utiliser, Gitanjali a inventé un appareil qui pourrait tester les contaminants dans l’eau. Incitée à créer de nouveaux outils qui profitent aux autres, son mélange de science et de gentillesse est ce qui fait d’elle un héros.

Voici quelques images d’aperçu de cet épisode:

L’épisode 18 du projet Marvel Hero sera disponible sur Disney + le vendredi 6 mars.

