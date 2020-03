Aperçu exclusif du prochain Blu-ray «Beyond the Door» d’Arrow! [Trailer]

En ces temps étranges et mis en quarantaine dans lesquels nous vivons actuellement, la vidéo domestique est plus importante que jamais. Pour beaucoup, cela signifie se connecter à votre service de streaming préféré, mais c’est aussi le moment de prendre en charge les médias physiques plus que jamais. Cela est particulièrement vrai pour les petits labels de boutique qui sortent les éditions spéciales des films d’horreur que nous aimons tant.

Bien qu’il y ait des retards inévitables, il y a encore beaucoup d’excellents titres qui seront bientôt disponibles. Un de ces titres sur les étagères 7 avril est la version Arrow Video de Au-delà de la porte, et Bloody Disgusting a le look exclusif de la bande-annonce officielle!

Dans le contexte de San Francisco, Beyond the Door est l’histoire de Jessica Barrett, une jeune mère qui commence à développer des comportements étranges alors qu’elle est enceinte de son troisième enfant. Avant de pouvoir dire «soupe de pois cassés», Jessica affiche des signes de possession démoniaque à part entière – avec des vomissements de projectiles et une tête entièrement rotative!

Se pourrait-il qu’elle porte l’enfant de l’Antéchrist lui-même?

Coréalisé par Ovidio G. Assonitis et Robert Barrett, ce riff d’exorciste stars Juliet Mills comme la jeune femme au foyer enceinte de San Francisco qui devient possédée par un être démoniaque. La plupart des critiques de haut niveau n’ont pas impressionné et tourné le film. Roger Ebert, dans sa critique 1 étoile, a qualifié le film de «poubelle effrayante». Les gens de Warner Bros. n’étaient pas non plus des fans, intentant une action en justice pour violation du droit d’auteur de The Exorcist. Le procès a finalement été réglé en faveur de Warner Bros.

Malgré tout cela, le film est devenu un peu populaire aux États-Unis lors de sa sortie en 1974, gagnant 15 millions de dollars au box-office. Au fil des ans, il a développé une réputation culte et est devenu un favori parmi les fans d’horreur italienne étrange. La popularité du film a cédé la place à deux suites uniquement nominatives (l’une étant le choc de Mario Bava) – ce qui signifie des films complètement indépendants qui ont tenté de capitaliser sur le succès de ce film.

Limitée à seulement 3 000 exemplaires, cette version comprend la version d’exportation anglaise non coupée, Devil Within Her, ainsi que Italy Possessed, un tout nouveau documentaire sur les films d’exorcisme italiens.

CONTENU BLU-RAY À 2 DISQUES EN ÉDITION LIMITÉE:

Limité à 3000 unités

Nouvelle restauration 2K de la version d’exportation Uncut anglaise étendue

Disque bonus exclusif contenant l’alternative US Theatrical Version et Italy Possessed, un tout nouveau long métrage documentaire sur les films d’exorcisme italiens!

Pochette réversible avec des illustrations originales et nouvellement commandées par Marc Schoenbach

Affiche dépliable réversible

Livret de collection à reliure parfaite présentant de nouveaux écrits sur le film de John Martin et Alessio di Rocco

DISC ONE – VERSION UNCUT D’EXPORTATION ANGLAISE:

Nouvelle restauration 2K de la version d’exportation anglaise non coupée, publiée sous le nom de Devil Within Her (108 minutes)

Présentation Blu-rayTM haute définition (1080p)

Audio mono original non compressé

Sous-titres anglais optionnels pour les sourds et les malentendants

The Devil and I – une interview récemment filmée avec le réalisateur / producteur Ovidio G. Assonitis

L’enfer de Barrett – une interview récemment filmée avec le directeur de la photographie Roberto D’Ettorre Piazzoli

Au-delà de la musique – une interview récemment filmée avec le compositeur Franco Micalizzi

The Devil’s Face – une interview récemment filmée avec le caméraman Maurizio Maggi

Motel and Devils – une nouvelle interview audio avec l’acteur Gabriele Lavia

Chi Sei italien suppléant? titres d’ouverture

Alterner les titres d’ouverture VHS derrière la porte

Séquence alternative d’ouverture et de fin du Diabolica japonais

Bandes-annonces, spots TV et radio

Galerie d’images

DISQUE DEUX – VERSION THÉÂTRALE AMÉRICAINE (ÉDITION LIMITÉE EXCLUSIVE)

Nouvelle restauration 2K de la version théâtrale américaine, publiée au-delà de la porte (99 minutes)

Présentation Blu-ray haute définition (1080p)

Audio mono original non compressé

Sous-titres anglais optionnels pour les sourds et les malentendants

Italy Possessed – un tout nouveau long métrage documentaire sur l’histoire des arnaques des exorcistes italiens, y compris des interviews avec des cinéastes clés tels que Sergio Martino, Alberto De Martino, Pupi Avati, Marcello Avallone, Ovidio G. Assonitis et bien d’autres!