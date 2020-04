Aperçu exclusif du prochain Blu-ray «Blood Tide» d’Arrow! [Trailer]

Richard Jefferies est principalement connu pour son travail de scénariste. Il a notamment écrit les scripts de Scarecrows, The Vagrant et Cold Creek Manor, mais il a tâté du monde de la réalisation à quelques reprises, d’abord en 1982 avec Blood Tide.

Les stars du cinéma James Earl Jones en tant que chasseur de trésors à la recherche de goodies sur une île grecque. Malheureusement, il finit par réveiller un monstre marin endormi, et les choses deviennent un peu mouvementées. Le film a été relativement obscur depuis sa sortie, apparaissant sur des DVD de compilation de monstres bon marché au fil des ans, mais n’ayant jamais été correctement sorti. Que tout change 26 mai lorsque Arrow Video lance Blood Tide avec une toute nouvelle restauration 4K.

Bloody Disgusting a un look exclusif!

Co-écrit et produit par la légende du genre grec Nico Mastorakis, Blood Tide a été filmé par Leonard Maltin et TV Guide, ce qui ne devrait que le rendre plus désirable pour les fans d’horreur. Aux côtés de Jones, le film co-stars Jose Ferrer, Lila Kedrova, Mary Louise Weller, et Martin Kove.

Matériaux bonus

Nouvelle restauration à partir d’une numérisation 4K du négatif de la caméra d’origine

Présentation Blu-ray haute définition (1080p)

Audio mono original non compressé

Sous-titres anglais optionnels pour les sourds et les malentendants

Un tout nouveau commentaire audio avec le réalisateur / co-scénariste Richard Jefferies

Entretien nouvellement filmé avec le producteur / co-scénariste Nico Mastorakis

Pochette réversible avec des illustrations originales et nouvellement commandées par Graham Humphreys

PREMIÈRE IMPRESSION SEULEMENT: Livret de collection contenant de nouveaux écrits sur le film de Mike Gingold