Aperçu final de la saison 17 de «NCIS»: Christopher Lloyd en tant que vétérinaire de Pearl Harbor

Avec ce qui s’est avéré être son dernier épisode original de la saison 17, NCIS de CBS cette semaine fait un voyage à Pearl Harbor qui a été longtemps dans la planification.

L’épisode de ce mardi, intitulé «L’Arizona», trouve l’équipe de Gibbs essayant de vérifier l’identité de Joe Smith (vedette invitée Christopher Lloyd), un homme de 95 ans, qui prétend qu’il a servi sur le cuirassé titulaire au moment de la déc. 7, 1941 l’attaque de Pearl Harbor – et en tant que tel, veut y être enterré à sa mort.

Le fait est qu’il n’y a aucune trace de Joe ayant servi sur le USS Arizona, ni aucune preuve apparente qui le place à bord du navire ce jour-là de l’infamie. Gibbs doit-il faire confiance à ses tripes extrêmement exigeantes? Le nonagénaire pourrait-il tourner un conte de grande taille?

Cependant, les choses se déroulent pour Joe Smith, l’odyssée sur laquelle il envoie Gibbs et l’équipe NCIS constitue une ersatz «finale de saison» intéressante.

Comme le co-showrunner Frank Cardea le dit à TVLine, «C’est un épisode très spécial. Et c’est un épisode inhabituel – il n’y a pas de tueur, il n’y a pas de méchant. Il s’agit uniquement d’agents du NCIS essayant de faire cette chose merveilleuse pour un vieil homme. “

La co-productrice exécutive Gina Monreal, qui a écrit l’heure puissante, a déclaré: “Je pense que nous tous à l’émission voulions écrire un épisode de Pearl Harbor au fil des ans.” En fait, elle avait l’habitude de battre l’idée avec Gary Glasberg, le précédent showrunner du NCIS jusqu’à son décès soudain en septembre 2016, «mais nous ne nous sommes jamais engagés à le faire.

“Pour moi personnellement, c’était intimidant parce que je savais toutes les recherches que je devais faire, et je savais que je voudrais bien faire les choses correctement”, dit Monreal. Elle a reçu un coup de pouce indirect important de son grand-père, un vétérinaire de la Seconde Guerre mondiale qui, comme le personnage de Lloyd, était réticent au début à revoir son service en détail. «Il n’a parlé de la guerre que juste avant sa mort, mais voyant l’importance de son histoire et ce que cela signifiait pour lui – puis parcourant et lisant autant de récits que j’ai pu trouver, regardant autant de vidéos que j’ai pu trouver , en voyant comment ces hommes ont raconté ces histoires – était si inspirant, j’ai réalisé que c’était une histoire qui devait être racontée. »

Il fallait aussi le dire dès que possible, étant donné l’histoire de plus en plus lointaine. “Nous approchons vraiment de la fin du temps où cette histoire peut être racontée”, note Monreal, étant donné que tous les survivants de Pearl Harbor sont à ce stade “dans leurs années 90 et 100”. Plus précisément, et malheureusement, «Il y en avait trois lorsque nous avons commencé l’épisode, mais en février, Don Stratton est décédé. [at age 97]», Rapporte le scribe.

Quand tout a été dit et fait, avec une prémisse tracée et un script à la main, il ne restait plus qu’à remplir le rôle clé d’invité. “Je l’ai écrit avec [Christopher Lloyd] à l’esprit, avec sa voix dans ma tête », partage Monreal,« alors quand il a dit oui et que nous l’avons eu, c’était un tel frisson. Le nombre de fois où vous avez quelqu’un en tête et cela finit par être cette personne…. C’est rare.”

The Back to the Future et Taxi alun, ayant exprimé leur intérêt à apparaître dans le drame le plus regardé à la télévision, étaient en fait attirés par un épisode qui avait été tourné environ un mois auparavant, mais EP Cardea savait que quelque chose de plus juteux se trouvait juste au fond du brochet.

“Nous avons dit:” S’il est vraiment intéressé, arrêtons-nous car il y a un épisode à venir où il serait le rêve de l’écrivain devenu réalité “, et cela a fonctionné. C’était le destin.”

