Apex Legends ajoute le mode Duos permanents et Kings Canyon la semaine prochaine

Apex Legends les joueurs vont se régaler la semaine prochaine.

Prévue pour arriver le 7 avril sur toutes les plates-formes, la prochaine mise à jour majeure de la bataille royale introduit de nombreux contenus, notamment un nouvel événement Town Takeover. Comme les fuites précédentes l’avaient prédit à juste titre, le maître chasseur Bloodhound est le sujet de cette affaire particulière et implique des joueurs affrontant des groupes de Rôdeurs voraces désireux de vous avoir comme prochain repas.

Vous aurez à partir de la date susmentionnée jusqu’au 21 avril pour voir tout ce que Bloodhound’s Trials a à offrir, avec une multitude de cosmétiques gratuits et de qualité supérieure à gagner tout au long de la période de deux semaines. Vous pouvez consulter la piste des prix de l’événement, ainsi que tous les skins qui seront en vente au cours de la prochaine quinzaine, ci-dessous.

Cliquer pour agrandir

Un événement prometteur, bien sûr, mais ce n’est pas tout ce que Respawn a à offrir. Arrivant le même jour que les essais de Bloodhound, un certain nombre de changements ont été apportés aux différents modes d’Apex, qui sont tous destinés à être des appareils permanents. D’abord et avant tout, Kings Canyon sera enfin rouvert régulièrement et fera partie d’un système de cartes rotatives partagé avec World’s Edge, la saison 3.

En plus de cela, le mode Duos fera ses débuts comme une option perpétuelle, adoptant lui-même la fonctionnalité de rotation de carte susmentionnée. Tous les changements sont donc les bienvenus, sans aucun doute, mais avec deux listes de lecture distinctes maintenant ici pour rester dans Apex Legends, il sera intéressant de voir comment Respawn a l’intention de maintenir l’équilibre entre les deux à l’avenir. Il y a de fortes chances que le développeur continue de considérer Trios comme l’option par défaut (et la plus populaire) et déploiera les futures mises à jour du solde en fonction du statu quo de ce format.

Ravi de voir les duos faire son retour Apex Legends? Faites-nous savoir ce que vous pensez de sa promotion au statut permanent à l’endroit habituel ci-dessous!