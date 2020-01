Apex Legends dévoile officiellement sa prochaine nouvelle légende

Respawn Entertainment a enfin tiré le couvercle Apex Legends Saison 4.

Au cours de la dernière semaine, des tonnes de fuites ont fait surface, ce qui indique que le successeur de la saison 3 arrivera au début du mois prochain. Et bien sûr, le développeur a maintenant confirmé que la prochaine saison débuterait le 4 février. Et non seulement cela, mais cela apportera également une toute nouvelle légende sous la forme de Forge, dont la rumeur veut que ce soit le prochain personnage jouable à être ajouté à la liste.

Décrit comme un bagarreur et un «champion du Space MMA», il est également «la première légende directement parrainée par une société appartenant à la tradition mondiale, Hammond Robotics». Et vous pouvez mieux le voir ci-dessous, avec ce qui semble être un description assez appropriée de lui.

“Confiant mais humble, Forge utilise sa taille, sa force et ses gantelets Shatter robustes pour battre ses adversaires en soumission”, explique le développeur.

Malheureusement, nous n’avons pas trop de choses à faire pour l’instant, mais d’après ce que nous savons jusqu’à présent, Forge semble être un nouvel ajout passionnant à la rose, qui va sans aucun doute secouer le jeu de manière intéressante. . Et déjà, nous avons hâte de mettre la main sur lui pour voir comment il se compare au reste du gang. Sera-t-il une brute maîtrisée et deviendra-t-il un nouveau favori des fans? Ou sa taille imposante entraînera-t-elle des inconvénients considérables? Le temps nous le dira.

Bien sûr, nous devrions commencer à en apprendre davantage sur la saison 4 bientôt maintenant qu’elle a été annoncée, alors assurez-vous de rester à l’écoute. Et en attendant, pour ceux qui broient encore tout ce qui Apex Legends«L’événement de la Grande Soirée en cours nous a amenés, rappelez-vous que vous n’avez que jusqu’au 28 janvier jusqu’à ce qu’il nous quitte.