Apex Legends Leak révèle de grands changements à venir dans le gilet pare-balles

Apex Legends les joueurs pourraient bientôt être les heureux destinataires d'une fonctionnalité fréquemment demandée, semble-t-il.

Joue toujours le deuxième violon d'Epic Games » Fortnite en termes de nombre de joueurs, la bataille royale de Respawn a connu une croissance exponentielle au cours de sa vie relativement courte, devenant sans aucun doute l'un des jeux les plus réussis de 2019 dans le processus. En mettant l'accent sur le jeu de tir, la stratégie et les capacités basées sur les héros, Sommet est en passe de devenir le tireur de choix pour les joueurs soucieux de la compétition, une image que son créateur a tenu à nourrir récemment avec l'annonce d'une Pro League qui devrait démarrer au début de l'année prochaine.

Probablement en préparation de cet événement mondial ambitieux, il semble que le développeur ait l'intention de faire un certain nombre de modifications de gameplay clés avant le calendrier que les fans demandent depuis un certain temps. Selon les dernières fuites fournies par l'éminent mineur de données That1MiningGuy, les fichiers récemment découverts suggèrent un certain nombre de changements dans le fonctionnement des boucliers dans le jeu.

Selon MiningGuy, les chaînes de code apparemment aléatoires sont liées à l'ajout d'un nouvel indicateur visuel. Plus précisément, ce nouvel ajout à l'interface utilisateur transmettra le niveau de rareté de l'armure qu'un adversaire porte en dehors du combat. Certes, un tel ajustement peut sembler petit sur le papier, mais l'ajustement, en supposant qu'il se retrouve dans les versions en direct du jeu, rendra la décision d'engager ou non un ennemi considérablement plus stratégique.

Au lieu de vous plaindre de votre décision de prendre un adversaire portant une armure corporelle de niveau légendaire (et de vous faire épater par conséquent), par exemple, les changements signifient que vous serez en mesure de discerner la qualité des défenses de votre ennemi à l'avance, vous permettant de pesez vos chances de succès.

Comme toujours, rien de ce qui précède n'est officiel jusqu'à ce que Respawn dise le contraire, mais compte tenu de la source des fuites d'aujourd'hui, nous imaginons Apex Legends les joueurs verront ces correctifs arriver dans le jeu dans un avenir proche. Surveillez cet endroit.