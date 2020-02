Apex Legends ramène Kings Canyon

Apex Legends les fans qui recherchent une certaine diversité de localisation dans leur bataille royale préférée vont bientôt se faire plaisir.

Hier, Respawn Entertainment a confirmé via les médias sociaux que la carte d’origine Kings Canyon sera à nouveau ouverte aux entreprises, mais uniquement pour une durée limitée. L’accès au champ de bataille sera accordé plus tard dans la journée et continuera d’être disponible jusqu’à la semaine prochaine, le 24 février, mais pourquoi la fenêtre de disponibilité incroyablement restreinte? Qui sait, bien que la période extrêmement brève contribuera sans aucun doute à un trafic de serveurs élevé au cours du week-end à venir.

Il convient également de noter que vous ne devrez pas compter sur la chance pour une visite de retour, car le développeur confirme que les joueurs auront la possibilité de choisir entre Kings Canyon et World’s Edge jusqu’à la fin de la période de l’événement. Consultez l’annonce ci-dessous.

Nous retournons là où tout a commencé. 😎

À partir de demain jusqu’au 24 février, en plus de World’s Edge, la saison 1 de Kings Canyon sera également disponible. pic.twitter.com/OLDCegRrPX

– Apex Legends (@PlayApex) 20 février 2020

Cliquer pour agrandir

Il est intéressant de noter que ce sera la première fois depuis le lancement d’Apex – événements et modes spéciaux exclus – que les deux cartes seront disponibles simultanément, et il sera certainement intéressant de voir laquelle se classe en tête en termes de popularité. Cela suppose, bien sûr, que Respawn juge bon de partager ces informations, et nous imaginons que c’est probablement un moyen de tester les eaux pour une offre potentiellement permanente. Nous devrons attendre et voir ce qui se passe là-bas, mais Kings Canyon est de retour pour le moment, du moins. Notez également que ce sera la première occasion pour les joueurs de traverser l’environnement avec Crypto et Revenant en jeu standard et devrait apporter des modifications intéressantes à la méta établie.

Apex Legends Saison 4: L’assimilation est maintenant disponible pour les consoles et les PC. Pour une ventilation de tout le nouveau contenu destiné à vous occuper pendant les trois prochains mois (ish), voir ici.

Source: Respawn (via Twitter)