Apex Legends Season 4 Leak révèle de nouvelles créatures extraterrestres

Apex Legends les joueurs pourraient bientôt se retrouver contraints de repousser une infestation extraterrestre dans World’s Edge.

Les mineurs de données iLootGames et Biast12, ayant récemment fouillé dans les fichiers de jeu de la bataille royale, ont découvert des modifications récentes apportées à une créature existante non publiée. Le soi-disant Prowler, un type ennemi vu pour la première fois dans la série Titanfall de Respawn, a récemment reçu un certain nombre de nouvelles animations, suggérant que le développeur a l’intention de laisser les quadrupèdes sauvages participer aux jeux Apex dans une future mise à jour. Vous pouvez consulter le modèle mis à jour via le clip ci-dessous.

Donc, ces petits gars mignons ont maintenant un tas d’animations .. peut-être les verrons-nous ajoutés à l’apex pic.twitter.com/xphMql4nlO

– iLootGames (@iLootGames) 10 mars 2020

S’ils sont introduits au jeu en direct, il reste à voir à quoi servent les animaux, bien qu’il soit peu probable qu’ils soient amicaux avec le joueur.

Bien que n’étant pas particulièrement dangereux lorsqu’ils sont rencontrés seuls à Titanfall, la mentalité de meute de l’espèce signifie qu’ils sont souvent rencontrés en groupe et ont un tempérament extrêmement agressif. Il va sans dire, alors, que rencontrer un groupe suffisamment important à World’s Edge ou à Kings Canyon pourrait être source de problèmes pendant un match donné. Compte tenu de la fuite récente suggérant que Legend Bloodhound accueillera bientôt son propre événement de prise de contrôle de la ville, et son affinité pour la faune bien documentée, il se pourrait que les deux mises à jour soient une seule et même chose, bien que nous devions simplement attendre et voir.

Comme toujours, il y a toutes les chances que Respawn n’a absolument aucune intention d’ajouter Prowlers à Apex et que ce qui précède, bien qu’il fasse l’objet d’une récente mise à jour, pourrait simplement être du contenu inutilisé qui ne voit jamais le jour dans le jeu. Si quelque chose venait à se produire, cependant, les fans ne recevront probablement aucune annonce officielle au moins jusqu’à la fin de Apex Legends‘ événement en cours.

System Override est maintenant disponible pour tous les joueurs et fonctionne jusqu’à la semaine prochaine, le 17 mars. Voir ici pour tous les détails.